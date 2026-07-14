La città di Imperia si appresta ad ospitare, il 19 e 20 ottobre, la 39ª Assemblea Nazionale delle Province italiane. Questo significativo appuntamento annuale, che avrà luogo presso il Teatro Cavour, vedrà la partecipazione di Presidenti di Provincia, Sindaci e consiglieri provinciali provenienti da ogni regione d'Italia. Le due intense giornate saranno interamente dedicate a un proficuo dibattito e a un confronto costruttivo con i rappresentanti del Governo e del Parlamento, con la prestigiosa presenza delle alte cariche dello Stato.

Enzo Lattuca, presidente dell'Upi, ha evidenziato l'urgenza di "rilanciare le Province", sia nella loro dimensione politica che amministrativa, conferendo loro un chiaro profilo di istituzioni deputate alla programmazione strategica e alla pianificazione dello sviluppo dei territori.

Lattuca ha inoltre annunciato che proprio da questa Assemblea prenderà il via una vasta campagna di confronto sulla Piattaforma programmatica Upi per la prossima legislatura, con l'obiettivo primario di proporre alle forze politiche e sociali una serie di riforme essenziali e urgenti, volte a restituire piena forza e un ruolo incisivo a questi enti territoriali.

Le istanze di Imperia e le proposte di riforma

Claudio Scajola, sindaco e presidente della Provincia di Imperia, oltre che vicepresidente Upi, ha evidenziato la rilevanza della scelta di Imperia come sede dell'Assemblea. Ha rimarcato come la sua Provincia abbia storicamente avvertito, più di altre, il "peso della lontananza dalle Istituzioni centrali".

Ciò è dovuto sia alla sua peculiare posizione ai confini d'Italia, sia alla presenza di un gran numero di piccoli e piccolissimi comuni, specialmente nell'entroterra, che hanno sempre visto nell'Ente Provincia l'"unico e solo riferimento istituzionale" per le loro esigenze. Scajola ha espresso il forte auspicio che da questo importante incontro possano derivare impegni concreti e tangibili a favore delle Province e delle numerose comunità che esse quotidianamente rappresentano.

Durante un suo recente intervento all’Assemblea Generale dell’Upi, Scajola ha ribadito con forza la necessità di riallineare la durata del mandato del Presidente e del Consiglio provinciale a cinque anni, in linea con quanto avviene per gli altri livelli di governo territoriale.

Ha evidenziato come attualmente il Presidente resti in carica per quattro anni e il Consiglio provinciale per soli due. Ha inoltre perorato la reintroduzione della Giunta provinciale, non per una questione di poltrone, ma per ragioni di "buon governo e di efficienza amministrativa", ritenendola essenziale per una gestione più efficace.

Piattaforma programmatica e fabbisogno di risorse

L'Assemblea di ottobre si configurerà come un momento cruciale per l'avvio di una campagna di confronto approfondita sulla Piattaforma programmatica Upi, in vista della prossima legislatura. L'intento primario è quello di coinvolgere attivamente forze politiche, istituzioni, e le rappresentanze economiche e sociali, nella definizione di una serie di riforme giudicate indispensabili per il concreto rafforzamento delle Province.

Scajola ha altresì enfatizzato l'esigenza impellente di disporre di risorse finanziarie certe e adeguate, considerate indispensabili per garantire una programmazione stabile e a lungo termine degli interventi di manutenzione, in particolare per le infrastrutture viarie e gli edifici scolastici. Ha chiarito con fermezza che "senza risorse non ci sono servizi degni di questo nome, e senza servizi non c’è un reale governo del territorio", sottolineando il legame indissolubile tra finanziamenti e funzionalità.

Un altro tema centrale sollevato durante il dibattito è il rapporto tra Province e Regioni, ritenuto fondamentale per la costruzione di sistemi equilibrati di autonomie locali, capaci di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini.

Claudio Scajola ha concluso il suo intervento con una dichiarazione decisa: "Le Province esistono, servono e funzionano – siamo un patrimonio che non può essere disperso ulteriormente", ribadendo il valore insostituibile di questi enti.