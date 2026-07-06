Il centrosinistra ha conquistato una netta vittoria nelle recenti elezioni provinciali di secondo livello a Isernia, prevalendo con il 56,4% delle preferenze. Il risultato ha visto la coalizione superare il centrodestra, che ha ottenuto il 43,6% dei voti. Questa tornata elettorale ha coinvolto gli amministratori dei 52 comuni della provincia, chiamati a scegliere i rappresentanti del nuovo Consiglio provinciale. La competizione si è svolta tra due liste: ‘Insieme per la Provincia’, espressione del centrosinistra, e ‘Autonomia e Identità’, schierata dal centrodestra.

Composizione del nuovo Consiglio provinciale

L'esito delle urne ha delineato una chiara maggioranza per la lista ‘Insieme per la Provincia’. Questa formazione di centrosinistra ha totalizzato 51.652 preferenze, assicurandosi sei seggi in Consiglio. I candidati eletti per ‘Insieme per la Provincia’ sono: Marco Cacciavillani, Amalia Gennarelli, Giuseppe Centracchio, Candido Paglione, Sara Ferri e Anna Ferreri. Sul fronte opposto, la lista di centrodestra ‘Autonomia e Identità’ ha raccolto 39.889 voti, ottenendo quattro seggi. Per ‘Autonomia e Identità’ sono stati eletti: Manolo Sacco, Giacomo Lombardi, Massimo Zullo e Cesare Pietrangelo. Questa nuova distribuzione dei seggi rappresenta un'inversione rispetto alla composizione uscente del Consiglio provinciale, segnando un cambiamento significativo negli equilibri politici locali.

Affluenza e dichiarazioni del Presidente

L'affluenza alle urne per queste elezioni è stata notevole, attestandosi all'83,89% degli aventi diritto. Un dato che sottolinea l'attiva partecipazione degli amministratori locali. Il Presidente della Provincia, Daniele Saia, ha espresso profonda soddisfazione per il risultato. Saia ha rimarcato come il centrosinistra abbia prevalso sia nel voto ponderato che nelle singole fasce di rappresentanza. Il Presidente ha inoltre dichiarato che la nuova configurazione del Consiglio provinciale, con la maggioranza del centrosinistra, consentirà di affrontare i prossimi impegni amministrativi con maggiore serenità e una rinnovata capacità di azione, promettendo un periodo di lavoro più stabile e produttivo per l'ente.