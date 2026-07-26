L'Iran ha manifestato la propria disponibilità a proseguire i negoziati con il Pakistan, proponendo come sedi per i futuri colloqui le città di Ginevra, Doha o Islamabad. Questa apertura si inserisce in un più ampio contesto di dialoghi diplomatici in corso tra la Repubblica Islamica e altri Paesi della regione, mirati ad affrontare questioni di comune interesse e a promuovere la stabilità regionale. L'iniziativa sottolinea l'importanza di mantenere aperti i canali di comunicazione per le dinamiche geopolitiche attuali.

Proposte per il Dialogo e Ruolo del Pakistan

La scelta di Ginevra, Doha o Islamabad come possibili luoghi per i prossimi incontri diplomatici riflette la volontà di Teheran di mantenere il dialogo su un piano internazionale e multilaterale. Il coinvolgimento del Pakistan non è casuale: Islamabad si conferma un interlocutore chiave e un mediatore attivo nei tentativi di avvicinamento tra le parti. La sua presenza al tavolo delle discussioni evidenzia un ruolo strategico nella facilitazione di questi importanti scambi diplomatici, cercando di superare le divergenze esistenti.

Avanzamento dei Colloqui e Punti Critici

Parallelamente a questi sviluppi, negoziatori statunitensi e iraniani hanno condotto incontri separati con i mediatori del Qatar e del Pakistan.

Durante tali sessioni, è stato registrato un "progresso positivo", e tutte le parti hanno concordato sulla necessità di proseguire le discussioni per consolidare i passi avanti compiuti. Il prossimo appuntamento per questi importanti dialoghi è già in programma e sarà fissato "alla prima possibile" data, immediatamente dopo la conclusione dei funerali dell’ex leader supremo iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei, le cui cerimonie inizieranno sabato a Teheran. Questo intervallo temporale consentirà una ripresa dei lavori.

Attualmente, i negoziatori sono impegnati a definire i dettagli e le clausole necessarie per permettere ai rispettivi leader di siglare un eventuale accordo. Tuttavia, permangono ancora questioni irrisolte significative, in particolare per quanto riguarda la gestione dello Stretto di Hormuz e la situazione in Libano.

Riguardo allo Stretto, area di cruciale importanza strategica per il commercio marittimo globale, è stato raggiunto un accordo provvisorio. Questo ha permesso a Stati Uniti e Iran di consentire il passaggio delle navi senza l'applicazione di tariffe per un periodo di sessanta giorni. Nonostante ciò, Teheran ha ribadito la sua intenzione di voler controllare le rotte marittime e di imporre in futuro dei pedaggi per il transito, una posizione che incontra la ferma opposizione degli Stati Uniti e di numerosi Paesi arabi del Golfo, preoccupati per le implicazioni sulla libertà di navigazione. A dispetto delle tensioni passate e di recenti attacchi che avevano causato una diminuzione del traffico, la situazione nello Stretto di Hormuz mostra segni di ripresa, con navi di diverse nazionalità che sono riuscite a transitare in sicurezza, indicando un parziale ritorno alla normalità.