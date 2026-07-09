Su indicazione del ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, la Farnesina ha convocato l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Aleksej Paramonov, per esprimere la più ferma protesta del governo italiano. L'incontro si è tenuto oggi presso il Ministero degli Affari Esteri, dove il segretario generale della Farnesina, ambasciatore Riccardo Guariglia, ha comunicato la posizione ufficiale dell'Italia in merito a recenti attività illegali.

Due funzionari con status diplomatico dell'Ambasciata della Federazione Russa sono stati recentemente individuati sul territorio nazionale per aver condotto operazioni illecite.

L'individuazione di tali attività è avvenuta grazie alla segnalazione dell'Aisi, l'Agenzia informazioni e sicurezza interna. Durante il colloquio, il segretario generale ha ribadito che queste azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane. È stato inoltre sottolineato che l'Italia continuerà a contrastare con la massima determinazione ogni attività ostile condotta contro il Paese, operando in stretto coordinamento con i propri Alleati.

La protesta diplomatica italiana

La convocazione dell'ambasciatore Paramonov rappresenta una misura diplomatica adottata dal governo italiano per reagire a episodi ritenuti lesivi della sicurezza nazionale.

L'iniziativa, voluta direttamente dal ministro Tajani, evidenzia la rilevanza attribuita all'accaduto dalle istituzioni italiane. Il segretario generale Guariglia ha rimarcato la determinazione dell'Italia nel difendere la propria sicurezza e le proprie istituzioni da qualsiasi forma di ingerenza straniera.

L'Italia proseguirà nel contrastare con la massima fermezza ogni attività ostile, in coordinamento con gli Alleati internazionali. Questa azione diplomatica si inserisce nel quadro delle attività di controllo e indirizzo che coinvolgono il Parlamento e le istituzioni di sicurezza, quali interrogazioni e mozioni parlamentari relative al settore degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ruolo dell'Aisi e contesto istituzionale

L'Aisi, Agenzia informazioni e sicurezza interna, ha il compito di tutelare la sicurezza della Repubblica, prevenendo e contrastando attività che possano minacciare l'integrità dello Stato. L'Aisi opera sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e collabora con le altre istituzioni preposte alla sicurezza nazionale. La sua segnalazione ha permesso di individuare le attività dei due funzionari diplomatici, consentendo al governo italiano di intervenire tempestivamente sul piano diplomatico.

Le attività di controllo e indirizzo sugli affari esteri e sulla sicurezza nazionale sono costantemente monitorate dal Parlamento. Attraverso strumenti come interrogazioni e mozioni specifiche, il Parlamento esercita una funzione di vigilanza sulle questioni di sicurezza e sulle relazioni internazionali, contribuendo a garantire la tutela degli interessi nazionali.