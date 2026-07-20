È stato ufficialmente costituito a Jesi, in provincia di Ancona, il circolo cittadino di Europa Verde-Verdi. La presentazione si è tenuta presso il Circolo Cittadino della città, con la partecipazione di Andrea Nobili, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce provinciale di Europa Verde. Nobili ha portato il saluto del movimento, evidenziando le sfide attuali che la politica deve affrontare.

Tra le questioni sollevate da Nobili figurano la crisi climatica, il consumo di suolo, il dissesto idrogeologico, la perdita di biodiversità, la transizione energetica e l’aumento delle disuguaglianze.

Ha sottolineato come questi temi impongano alla politica un cambio di paradigma, richiedendo una visione chiara e il coraggio di mettere al centro l’interesse collettivo.

Presentazione e leadership del nuovo circolo

Durante l'incontro, sono stati indicati Giulia Stronati e Andrea Garbini come candidati al ruolo di co-portavoce cittadini. La nomina definitiva è prevista per settembre, quando un’assemblea eleggerà i co-portavoce e gli organismi direttivi del nuovo circolo.

Obiettivi e programma futuro di Europa Verde-Verdi a Jesi

Il nuovo circolo di Europa Verde-Verdi si propone come spazio permanente di partecipazione e confronto sui temi dell’ecologia, della giustizia sociale e della difesa dei beni comuni.

L’obiettivo è costruire un "campo largo" tra le forze progressiste, ecologiste, civiche e riformiste della città di Jesi.

Nei prossimi mesi, è in programma un ciclo di iniziative pubbliche e incontri tematici. Questi eventi saranno rivolti a cittadini, associazioni, imprese e altre realtà del territorio, con l'intento di coinvolgere attivamente la comunità locale. Il Circolo Cittadino di Jesi, sede della presentazione, è un punto di riferimento per molteplici iniziative sociali e culturali.