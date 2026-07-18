La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha rilasciato una dichiarazione scritta il 18 luglio 2026, definendo la firma del presidente degli Stati Uniti sul memorandum d'intesa come «inutile e senza valore». Khamenei ha sottolineato come le «ripetute violazioni del Grande Satana» abbiano evidenziato che «bullismo, ambizioni egemoniche e barbarie sono elementi inseparabili del modo e della dottrina americana».

Nella sua dichiarazione, Khamenei ha proseguito affermando che «il Grande Satana ha una volta di più rivelato il suo vero volto senza maschera, affinché questa oscura esperienza di crimine e slealtà rimanga come un'ulteriore potente testimonianza dell'ingannevolezza, irrazionalità, inaffidabilità e malvagità dell'America».

Ha poi lanciato un monito: «Ora che il nemico americano cerca di accendere la guerra e di incorrere in costi ancora più pesanti e in una vergogna ancora maggiore, dovrebbe sapere che la cara nazione iraniana e l'Asse della Resistenza hanno in serbo per esso lezioni indimenticabili». A riprova di ciò, Khamenei ha citato il «coraggio dei combattenti dell'Islam e il valore del popolo della regione meridionale dell'Iran negli ultimi giorni».

Escalation delle Tensioni e Attacchi Reciproci

Le parole della Guida Suprema giungono in un contesto di forti tensioni, caratterizzato da attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti contro infrastrutture e obiettivi militari. A seguito delle violazioni statunitensi, l'Iran ha annunciato la sospensione dei propri impegni previsti dall'accordo provvisorio siglato circa un mese fa.

Lo ha confermato Kazem Gharibabadi, vice ministro degli Esteri iraniano, dichiarando che l'Iran «non sta più attuando» le misure del memorandum.

Gli scontri hanno avuto ripercussioni significative anche sulle infrastrutture civili. Nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan, un impianto di desalinizzazione dell'acqua e strutture energetiche sono stati colpiti; in particolare, il Bonji desalination plant è stato distrutto, privando circa 10.000 persone dell'accesso all'acqua. Un altro impianto sull'isola di Qeshm ha subito danni. Attacchi notturni hanno inoltre danneggiato due tunnel e un ponte su un'autostrada verso Bandar Abbas, causando interruzioni nel trasporto. Il Ministero dell'Energia iraniano ha invitato a ridurre i consumi nelle province meridionali, colpite da temperature estreme, mentre il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha avvertito i paesi che ospitano forze statunitensi di prepararsi a una risposta.

Impatto Regionale e Stretto di Hormuz

L'escalation ha interessato l'intera regione del Golfo. In Kuwait, un impianto di desalinizzazione e una struttura petrolifera sono stati colpiti, causando feriti e un incendio che ha messo fuori uso le unità di generazione di energia, portando a una temporanea chiusura dello spazio aereo. L'Iraq ha abbattuto droni d'attacco su Irbil, la Giordania ha intercettato missili iraniani, e sirene aeree hanno risuonato in Bahrein e Arabia Saudita.

La battaglia per il controllo dello Stretto di Hormuz si è intensificata, focalizzandosi su questa vitale via d'acqua che in precedenza veicolava un quinto del petrolio greggio mondiale. L'Iran ha di fatto chiuso lo stretto alla navigazione dal 28 febbraio, bloccando una quota significativa del flusso globale di greggio, e ora ne rivendica il controllo esclusivo con l'applicazione di tariffe per il passaggio.

Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno reintrodotto un blocco navale e sono impegnati in trattative sotto pressione.

Le autorità iraniane hanno riportato almeno 50 morti e oltre 500 feriti a causa degli attacchi statunitensi nelle ultime tre settimane. Funzionari statunitensi hanno riconosciuto 13 ulteriori membri del servizio feriti da lunedì, portando il totale a 14 morti e 427 feriti dall'inizio del conflitto.