La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha intrapreso una significativa visita in Friuli Venezia Giulia il 24 luglio 2026, ampliando il suo programma nella regione. L'itinerario della leader dem si è concentrato su diverse località chiave, con tappe previste a Gemona e Venzone, entrambe in provincia di Udine, oltre alla già annunciata tappa serale ad Aquileia. L'arrivo della segretaria è avvenuto all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, da dove ha avuto inizio il suo percorso nel territorio friulano.

Le tappe nei luoghi simbolo del terremoto

Il cuore della visita mattutina e pomeridiana di Elly Schlein è stato dedicato ai luoghi simbolo del terremoto che devastò il Friuli nel 1976. A Gemona del Friuli, la segretaria ha in programma tappe commemorative e di incontro, rendendo omaggio alla memoria e alla resilienza delle comunità colpite. Successivamente, il tour ha previsto lo spostamento a Venzone, altro centro storico profondamente segnato dal sisma e poi magistralmente ricostruito. Questi momenti rappresentano un'occasione per riflettere sull'importanza della memoria storica e della capacità di ripartenza del territorio. La giornata si concluderà ad Aquileia, dove l'arrivo della segretaria è atteso per le ore 19, per un appuntamento pubblico.

Il tour nazionale e le Feste dell'Unità

La tappa in Friuli Venezia Giulia si inserisce in un più ampio tour nazionale che vede la segretaria Elly Schlein impegnata in un fitto calendario di incontri in diverse regioni d'Italia. Questo giro di eventi, che si estenderà per luglio e agosto 2026, è dedicato all'incontro e al ringraziamento di volontari, militanti e federazioni locali del Partito Democratico, organizzatori delle centinaia di Feste dell'Unità. Tali feste sono occasioni uniche di confronto sulle priorità che riguardano la vita delle persone e le sfide che attendono il Paese. Oltre ad Aquileia (24 luglio), il calendario del tour di Elly Schlein include Sant’Ilario d’Enza, Bagno a Ripoli, Pray, Urbino, Villalunga e Capracotta, testimoniando un impegno capillare sul territorio.