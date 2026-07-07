Marine Le Pen ha ricevuto la conferma della sua condanna in primo grado, una decisione che, pur mantenendo l'accusa di colpevolezza, include una clausola cruciale: l'ineleggibilità è stata già scontata. Questa condizione apre, almeno in teoria, la strada alla sua possibile candidatura nelle future elezioni. Tuttavia, la sentenza impone un obbligo significativo: la leader del Rassemblement National dovrà indossare un braccialetto elettronico per la durata di un anno. Questa condizione è stata da lei stessa più volte definita un ostacolo insormontabile, rendendo di fatto incompatibile lo svolgimento di una campagna elettorale attiva e libera.

La conferma della sentenza e i suoi dettagli

La conferma della condanna di primo grado stabilisce una pena detentiva che, nella sua forma attuale, si traduce nell'obbligo di portare un braccialetto elettronico. Questo dispositivo di sorveglianza dovrà essere indossato per un periodo di dodici mesi. Parallelamente, la questione dell'ineleggibilità è stata risolta, essendo stata considerata già scontata. Questa specifica condizione legale significa che, dal punto di vista formale, non sussistono impedimenti diretti alla sua partecipazione a future competizioni elettorali. Nonostante la possibilità teorica, Le Pen ha ribadito con fermezza la sua posizione, dichiarando esplicitamente di non voler intraprendere alcuna campagna elettorale sotto tale vincolo.

La sua obiezione si basa sulla percezione che il braccialetto elettronico limiterebbe eccessivamente la sua libertà di movimento e interazione, elementi fondamentali per una campagna efficace.

Il contesto giudiziario e le implicazioni politiche

La corte d’appello di Parigi ha giocato un ruolo determinante in questa vicenda giudiziaria. Ha confermato la condanna relativa a un caso di appropriazione indebita. Tuttavia, la stessa corte ha attenuato in modo significativo il divieto di candidarsi. Questa attenuazione apre scenari nuovi, in particolare per le elezioni presidenziali del 2027, permettendo a Le Pen di presentarsi. La possibilità è strettamente legata all'accettazione dell'obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Un obbligo che la stessa Le Pen ha categoricamente definito un ostacolo insormontabile per qualsiasi attività di campagna elettorale. La sentenza d’appello ha, di fatto, modificato la portata dell’ineleggibilità, trasformandola da un divieto assoluto a una condizione che, pur consentendo formalmente la candidatura, impone un vincolo. L'obbligo di controllo elettronico persiste, creando una dicotomia tra la possibilità legale di candidarsi e la dichiarata incompatibilità di tale condizione con la libertà di movimento e azione indispensabile per condurre una campagna elettorale efficace. Questa libertà è considerata essenziale per incontrare elettori, partecipare a eventi pubblici e svolgere le molteplici attività che caratterizzano una corsa elettorale.