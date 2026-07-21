Il 21 luglio 2026, presso il Mediterranea Hotel di Salerno, si è svolto il congresso provinciale della Lega di Salerno, che ha eletto all'unanimità Aurelio Tommasetti come nuovo segretario provinciale. L'evento ha segnato l'inizio di una nuova fase politica per il partito, caratterizzata da unità e un rafforzato radicamento sul territorio salernitano.

Il congresso ha visto la partecipazione di importanti figure politiche, tra cui il segretario regionale Gianpiero Zinzi e la sottosegretaria di Stato Pina Castiello, oltre a numerosi amministratori, sindaci, dirigenti e militanti provenienti da tutta la provincia.

Nel corso dell'assise, Sonia Alfano, sindaca di San Cipriano Picentino, è stata nominata presidente provinciale della Lega.

Nel suo primo intervento, Tommasetti ha dichiarato: «Oggi non celebriamo soltanto un’elezione, ma l’inizio di un percorso condiviso. La Lega riparte da una squadra unita, competente e determinata a costruire una presenza sempre più forte in ogni comune della provincia. Saremo un punto di riferimento per amministratori, militanti e cittadini, con l’obiettivo di dare risposte concrete ai bisogni del territorio».

Le priorità politiche e l'organizzazione

Il neo segretario ha delineato le priorità politiche della Lega salernitana, evidenziando la piena sintonia con il segretario regionale Gianpiero Zinzi e la volontà di valorizzare la filiera istituzionale con il Governo nazionale.

Al centro dell'azione del partito vi saranno il buon governo, la sicurezza, il contrasto all'immigrazione clandestina, e la tutela delle imprese, del lavoro e delle famiglie.

Tommasetti ha posto particolare enfasi sulla sicurezza, definendola un punto qualificante dell'azione politica del partito. In questo contesto, il congresso ha simbolicamente dedicato la giornata al caso di Mario Roggero, ribadendo la necessità di rafforzare la normativa sulla legittima difesa. A tal proposito, da Salerno è partita una raccolta firme, estesa a livello regionale, per chiedere la grazia al Presidente della Repubblica per Roggero.

Durante il congresso sono state definite anche le nuove cariche organizzative provinciali: Giovanni Ricca è stato nominato vice segretario provinciale, Pino Palmieri responsabile degli Enti locali, Giuseppe Orlotti coordinatore dei sindaci, Antonella Franco responsabile del tesseramento e Annalisa Parente responsabile dell'organizzazione.

Lucia Vuolo ricoprirà il ruolo di vice segretaria regionale.

Obiettivi futuri e radicamento territoriale

Guardando al futuro, Tommasetti ha ribadito l'impegno a rafforzare la presenza della Lega in tutti i comuni della provincia di Salerno. «L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo registrato oggi ci consegnano una responsabilità ancora più grande. Da domani saremo al lavoro, con umiltà e determinazione, per rafforzare ulteriormente la presenza della Lega in tutta la provincia di Salerno, ascoltando i territori e costruendo una classe dirigente sempre più radicata e vicina ai cittadini», ha concluso il segretario.

Il congresso ha evidenziato la determinazione del partito a essere un protagonista attivo nei territori e a prepararsi con forza per le prossime sfide elettorali.

Tra queste, le elezioni politiche del 2027 e le imminenti elezioni amministrative che interesseranno numerosi comuni salernitani. La Lega, in questo percorso, chiederà pari dignità all'interno della coalizione di centrodestra e una partecipazione leale ai tavoli politici locali.