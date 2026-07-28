Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2025 e l’assestamento al bilancio 2026-2028, al termine di una lunga e intensa seduta. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e l’assessore al Bilancio, Risorse Finanziarie, Gestione finanziaria dei Fondi Europei e Personale, Claudia Morich, hanno dichiarato che, nonostante l’aggravamento della crisi internazionale, sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati senza decurtare alcuna spesa. Al contrario, sono state aggiunte risorse, con particolare attenzione alle fasce deboli, focalizzandosi sul fondo affitti, e si è proceduto a ulteriori significativi aumenti di spesa.

Nel dettaglio, il Rendiconto 2025 ha accertato entrate per complessivi 6 miliardi e 335 milioni di euro e impegni di spesa per 6 miliardi e 232 milioni di euro. Le riscossioni totali hanno raggiunto i 6 miliardi e 57 milioni di euro, mentre i pagamenti si sono attestati a 6 miliardi e 72 milioni di euro. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2025 ammonta a 355 milioni di euro, con un risultato di amministrazione positivo pari a 866 milioni di euro. La parte disponibile di tale risultato, al netto degli accantonamenti e dei vincoli di legge, registra un saldo positivo di 9 milioni di euro, evidenziando un miglioramento rispetto al dato del 31 dicembre 2024.

Assestamento di Bilancio: Nuove Risorse e Priorità

L’assestamento di bilancio ha un valore complessivo di oltre 241 milioni di euro, che si sommano alle risorse già stanziate con il bilancio di previsione 2026. Questa manovra strategica adegua le entrate e le spese di natura vincolata alle effettive assegnazioni, applica una quota dell’avanzo di amministrazione ed effettua rimodulazioni della spesa discrezionale. Particolare attenzione è stata riservata agli interventi in ambito sociale, al fondo affitti, ai beni confiscati alla criminalità organizzata, allo sport e alla cultura.

Per il 2026, sono previsti specifici fondi aggiuntivi: 810 mila euro per la cultura, 330 mila euro per lo sport, 2 milioni di euro per il fondo affitti, 700 mila euro per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata, 300 mila euro per istruzione e università, e 130 mila euro per iniziative a favore del comparto zootecnico.

Le nuove assegnazioni di risorse vincolate includono inoltre oltre 132,3 milioni di euro aggiuntivi per la tutela della salute e ulteriori 17,2 milioni di euro per i trasporti e le infrastrutture. L’assestamento destina anche oltre 30 milioni di euro di nuovi investimenti al Fondo strategico regionale per gli investimenti.

Visione e Responsabilità dell'Amministrazione

Il presidente Bucci e l’assessore Morich hanno ribadito che la visione dell’amministrazione è improntata alla responsabilità e baricentrica alle esigenze dei cittadini. L’obiettivo è garantire non solo i servizi, ma anche l’alta qualità degli stessi, a fronte di fabbisogni crescenti. Hanno evidenziato che questa mentalità ha caratterizzato gli ultimi dieci anni di governo regionale, periodo in cui i rendiconti sono sempre stati parificati dalla Corte dei Conti.

Anche l’attuale rendiconto è stato approvato come parificato, nel pieno rispetto degli equilibri, dei vincoli di bilancio e dei tempi di pagamento. In fase di assestamento, è stata riservata grande attenzione agli investimenti e ai diversi interventi focalizzati sull’edilizia, sui finanziamenti UE, su sport, cultura e spettacolo, oltre alla restituzione alla cittadinanza dei beni confiscati alla mafia, un altro investimento concreto e di grande importanza.