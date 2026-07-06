Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, si posiziona al terzultimo posto nella classifica 'Governance Poll 2026', l'annuale indagine che misura il consenso degli amministratori locali italiani, sia a livello regionale che comunale. Il suo gradimento si attesta al 45%, registrando un peggioramento del 3,8% rispetto alla vittoria elettorale del 2024, un dato che evidenzia una flessione nel supporto popolare.

Tra i sindaci, la prima cittadina di Genova, Silvia Salis, si classifica al trentatreesimo posto, mostrando un miglioramento rispetto alle precedenti rilevazioni.

La sindaca Salis registra un gradimento del 55%, con un incremento del 3,5% rispetto al giorno della sua elezione, e fa il suo esordio in questa edizione della classifica, posizionandosi ex aequo con il sindaco di Torino.

Metodologia dell'Indagine

L'analisi 'Governance Poll 2026' ha preso in considerazione 92 comuni capoluogo di provincia e le Regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta del presidente. Sono stati esclusi dall'indagine i Comuni di Caserta, attualmente commissariato, e quelli in cui si è votato nel 2026 senza la rielezione del sindaco uscente. Le interviste sono state condotte tra aprile e giugno 2026, utilizzando sistemi misti Cati e Cawi. La numerosità campionaria ha previsto mille soggetti per ogni Regione e 600 elettori per ogni Comune, con una disaggregazione accurata per genere, età e area di residenza, garantendo la rappresentatività dei dati raccolti.

I Vertici delle Classifiche Regionali e Comunali

In testa alla classifica dei presidenti di Regione si colloca Antonio Decaro, presidente della Puglia, con un elevato gradimento del 66%. Lo segue da vicino Alberto Stefani, presidente del Veneto, con il 65%. Entrambi hanno registrato un notevole aumento di consenso rispetto ai risultati ottenuti alle urne nel novembre precedente, consolidando la loro posizione. Sul terzo gradino del podio si trova Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 64%, un dato sostanzialmente identico a quanto registrato alle elezioni, indicando una stabilità nel supporto.

Per la prima volta nella storia dell'indagine, la medaglia d'oro tra i sindaci è stata conquistata da una donna: Sara Funaro, sindaca di Firenze, che ha raggiunto un gradimento del 66%, in crescita del 5,4% rispetto al giorno delle elezioni, un risultato eccezionale.

Al secondo posto si piazza Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, con il 65%, pur cedendo la leadership conquistata nella precedente edizione. La medaglia di bronzo è andata a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, con il 64%, un aumento dell'1,1% rispetto al dato elettorale, che conferma il suo apprezzamento.

Altre posizioni degne di nota includono il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che si classifica in trentatreesima posizione, ex aequo con la sindaca di Genova Silvia Salis. Lo Russo ha ottenuto il 55% di gradimento e, sebbene in diminuzione del 4,2% rispetto al dato delle urne, recupera 4,5 punti sul 'Governance Poll' dello scorso anno, dimostrando una ripresa nel consenso.