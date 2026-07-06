Il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha espresso una chiara preoccupazione riguardo alle attuali dinamiche interne al centrodestra a Milano, in vista delle imminenti elezioni amministrative. Lupi ha criticato aspramente quelle che ha definito “fughe in avanti” solitarie, avvertendo che “queste fughe in avanti rischiano di farci del male nel momento in cui sembrano fughe solitarie e poi, tra l'altro, irrealizzabili”. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate il 6 luglio 2026, a margine di una conferenza stampa incentrata su temi cruciali per la città e il Paese, quali “Retribuzioni, caro casa e costo della vita: una sfida per Milano, una sfida per il Paese”.

Il percorso per il candidato sindaco a Milano

Lupi ha ribadito con forza che il centrodestra aveva inizialmente delineato un percorso ben preciso: prima l'individuazione di un programma politico condiviso e, solo successivamente, la scelta del candidato migliore per la poltrona di sindaco di Milano. In questo contesto, il leader di Noi Moderati non ha risparmiato critiche a Forza Italia, accusandola di aver già “bruciato tre o quattro candidati sindaci” e di aver ora mostrato un inatteso interesse per la figura di Carlo Cottarelli. “Credo che non sia quella la strada”, ha affermato Lupi, pur riconoscendo e comprendendo “la voglia di protagonismo di Forza Italia”.

Un punto fermo per Lupi è l'assoluta necessità che la coalizione si presenti unita al primo turno delle elezioni.

Ha enfaticamente escluso l'ipotesi di una corsa divisa, sottolineando che “non ho mai visto che a Milano, a Roma e nelle grandi città una coalizione che si propone di continuare a governare il Paese per altri cinque anni possa pensare di andare divisa per poi riunirsi”. Questa posizione evidenzia la sua convinzione che la frammentazione iniziale possa compromettere seriamente le possibilità di successo e la futura governabilità.

Unità e strategia per governare Milano

La visione di Maurizio Lupi è chiara: la coalizione deve mantenere la sua coesione per affrontare efficacemente le sfide complesse che attendono l'amministrazione milanese. Ha espresso perplessità sul metodo di selezione del candidato, descrivendolo come un passaggio “dalle audizioni al casting, adesso siamo a Cottarelli”.

Con un tono critico ma rispettoso, ha aggiunto: “Con tutto il rispetto per tutti i candidati non mi sembra che sia questo il modo con cui noi possiamo governare Milano”. Questa affermazione sottolinea la sua preoccupazione per un processo che, a suo dire, rischia di apparire superficiale o poco strategico.

Noi Moderati, in quanto componente della coalizione di centrodestra, gioca un ruolo attivo e propositivo nel dibattito sulle strategie politiche. Il partito si impegna a rappresentare una linea moderata all'interno dello schieramento, contribuendo in modo significativo alle discussioni sulle scelte cruciali, specialmente in contesti urbani di grande rilevanza come Milano. La competizione elettorale nel capoluogo lombardo è considerata da Noi Moderati non solo una sfida locale, ma un banco di prova fondamentale che può influenzare gli equilibri politici a livello nazionale, rendendo la scelta del candidato e la coesione della coalizione aspetti di primaria importanza.