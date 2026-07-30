Le consigliere del Movimento Cinque Stelle, Alessia Araneo e Viviana Verri, hanno espresso una ferma critica nei confronti del disegno di legge sulle compensazioni ambientali approvato dalla Giunta regionale della Basilicata. Il provvedimento, che prevede l'istituzione di un fondo alimentato da una percentuale del 3% del valore della produzione degli impianti rinnovabili sovracomunali, è stato giudicato "sbagliato nell’impianto prima ancora che nei numeri" dalle due rappresentanti.

Araneo e Verri hanno sottolineato come l'assenza di una pianificazione adeguata renda inefficace qualsiasi discussione sulle compensazioni.

Queste, a loro avviso, rischiano di trasformarsi in un mero "paracadute burocratico che si apre quando siamo già a terra", ovvero quando il danno al paesaggio, alla biodiversità e alla vocazione agroalimentare dei territori si è ormai compiuto. Le consigliere hanno inoltre evidenziato che "istituire un fondo alimentato dal 3% del valore della produzione, per giunta attraverso accordi consensuali con gli operatori, non è tutelare il territorio: è accettare l’impatto dei megaimpianti in cambio di un ristoro monetario".

Il provvedimento regionale e le compensazioni

Il disegno di legge della Giunta regionale della Basilicata stabilisce che i soggetti che realizzano o rinnovano impianti eolici e fotovoltaici sovracomunali possano versare volontariamente fino al 3% del valore della produzione a titolo di compensazione ambientale.

Le risorse così raccolte sono specificamente destinate a ridurre i costi delle bollette energetiche per le famiglie e le imprese locali. L’assessora regionale all’Ambiente, Laura Mongiello, ha spiegato che tali contributi mirano a migliorare la reputazione sociale delle imprese operanti nel settore delle energie rinnovabili, spesso accolte con scetticismo dalle comunità.

Il presidente della Giunta, Vito Bardi, ha evidenziato che la proposta legislativa risponde a una "sovrabbondanza di richieste" da parte dei proponenti di nuovi impianti. L'obiettivo dichiarato è quello di impiegare i fondi derivanti dallo sfruttamento del territorio a beneficio delle stesse comunità locali. Tuttavia, le consigliere del Movimento Cinque Stelle hanno ribadito con forza che "la Basilicata non si difende negoziando una percentuale sui ricavi di chi la occupa", affermando che "il paesaggio, l’acqua, l’agricoltura e il patrimonio naturale non sono merci di scambio, e una politica che li tratta come tali è una politica di respiro puramente commerciale".