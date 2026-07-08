La Spagna ha accolto con serenità e normalità le recenti dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che ha definito Madrid un "socio terribile" dell'Alleanza atlantica. Le critiche di Trump, espresse durante il vertice NATO ad Ankara, si sono concentrate sul mancato impegno spagnolo a elevare la spesa militare al 5% del Prodotto Interno Lordo (PIL) entro il 2035. Nonostante queste divergenze, il governo spagnolo ha voluto riaffermare la solidità delle sue relazioni bilaterali con gli Stati Uniti, sottolineando l'intenzione di mantenere un legame "magnifico" su piani sociali, culturali ed economici.

Le divergenze sulla spesa per la difesa

Il nodo cruciale delle tensioni risiede nel persistente rifiuto della Spagna di allinearsi all'obiettivo della NATO di incrementare la spesa militare. Questo target, fissato al 5% del PIL entro il 2035, è stato al centro di discussioni internazionali. Al vertice di L'Aia del 2025, la maggior parte dei Paesi membri dell'Alleanza ha accettato di aderire a tale impegno. Tuttavia, la Spagna ha ottenuto un'esenzione specifica, motivando la sua posizione con argomentazioni ben definite. Madrid ha infatti sostenuto che un tale livello di spesa sarebbe "disproporzionato e controproducente" per le sue capacità e priorità nazionali.

La strategia spagnola e l'autonomia difensiva

La posizione spagnola si basa sulla convinzione che il proprio esercito sia in grado di raggiungere gli obiettivi di capacità e operatività richiesti con una spesa inferiore. Le stime attuali indicano un impegno intorno al 2,1% del PIL, ritenuto sufficiente per le esigenze di difesa del Paese. Il governo, sotto la guida del primo ministro Pedro Sánchez, ha formalmente richiesto l'esenzione dal target del 5%, promuovendo un approccio che privilegia il "spendere meglio" piuttosto che un aumento indiscriminato delle risorse. Questa strategia è dettata dalla volontà di preservare il welfare nazionale e di mantenere una solida autonomia strategica. L'obiettivo è anche quello di evitare una dipendenza eccessiva dall'industria bellica estera, garantendo che le decisioni in materia di difesa riflettano gli interessi e le capacità interne.

La Spagna, pur ribadendo la sua lealtà all'Alleanza, intende quindi perseguire una politica di difesa che sia sostenibile e coerente con la sua visione a lungo termine, senza compromettere le sue eccellenti relazioni con gli Stati Uniti.