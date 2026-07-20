Riccardo Magi (+Europa) ha dichiarato alla Camera che la norma 'anti-frammentazione' è incostituzionale. “La nostra Costituzione sancisce che il voto dei cittadini, oltre che segreto e personale, sia libero ed uguale. La norma ‘anti-frammentazione’ viola, in modo plateale, questo criterio dell’uguaglianza del voto tra diversi cittadini”, ha affermato Magi, esortando i senatori a modificarla, sottolineando il loro “dovere di modificarla”. Alla conferenza hanno partecipato il segretario del Psi, Enzo Maraio; il presidente di Centro democratico, Bruno Tabacci; il presidente di Progetto civico, Alessandro Onorato; la co-presidente di Volt Italia, Daniela Patti; la segretaria di Possibile, Francesca Druetti; e il presidente di Più Uno, Ernesto Maria Ruffini, presenti a supporto.

Critiche e impegno politico

Magi ha annunciato che la questione sarà sollevata “in tutte le sedi, a tutti i livelli, fino ad arrivare al presidente della Repubblica”, evidenziando un impegno comune. “Da oggi parte un impegno comune affinché chi si riconosce nelle nostre idee trovi l’opzione delle nostre forze politiche sulla scheda e non si veda annullato il voto. È un impegno solenne che prendiamo tutti insieme, è il momento di passare all’azione”, ha aggiunto.

Il leader di +Europa ha criticato il meccanismo della norma, definendolo una manipolazione del voto. “A qualcuno il gioco della manipolazione del voto degli elettori è scappato di mano. Se andiamo avanti di questo passo, a breve ci sarà una legge elettorale in cui scriveranno direttamente quali sono i partiti che possono partecipare e anche magari il risultato finale”, ha attaccato Magi, paventando derive antidemocratiche.

Riforma elettorale: punti chiave e contestazioni

La norma 'anti-frammentazione', fulcro delle contestazioni, è una delle disposizioni principali della riforma elettorale. Prevede che i voti alle liste collegate sotto il 3% non partecipino al calcolo nazionale della cifra elettorale di coalizione, salvo la “lista del miglior perdente”. Questa clausola, volta a ridurre la frammentazione politica, è considerata dai critici una restrizione della libertà di scelta.

La riforma include premio di maggioranza fisso, liste bloccate (senza voto di preferenza), sbarramento (10% per coalizioni, 3% per liste singole), requisiti per candidature e raccolta firme. Prevede l'obbligo di indicare il candidato Presidente del Consiglio nel programma elettorale e modifica le regole per il voto degli italiani all'estero e dei fuorisede. Tali misure sono al centro del dibattito e delle critiche di Magi e altri esponenti.