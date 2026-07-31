L'Associazione magistrati della Corte dei Conti ha formalmente richiesto al governo di essere convocata per un confronto prima della discussione in Consiglio dei Ministri, prevista per il 4 agosto, della riforma che interessa la magistratura contabile. La richiesta giunge in seguito alla convocazione dell'esecutivo per esaminare il provvedimento.

La riforma sarà all'ordine del giorno della seduta del Consiglio dei Ministri fissata per il 4 agosto. I magistrati della Corte dei Conti hanno espresso la necessità di un dialogo istituzionale e di un confronto diretto con l'esecutivo, sottolineando l'importanza di tale passaggio prima dell'approvazione di modifiche che incideranno sulla struttura e le funzioni della magistratura contabile.

Richiesta di confronto istituzionale

Nel comunicato diffuso, l'Associazione magistrati della Corte dei Conti ha evidenziato come il confronto con il governo sia essenziale per analizzare a fondo le implicazioni della riforma proposta e per assicurare il pieno rispetto delle prerogative della magistratura contabile. La richiesta di convocazione è stata formalmente avanzata in vista dell'imminente discussione in Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento in questione riguarda specificamente aspetti organizzativi e funzionali della Corte dei Conti, con potenziali ripercussioni significative sulle modalità di controllo e sulle competenze attribuite all'organo. I magistrati hanno pertanto ribadito con forza la necessità di essere ascoltati e di poter esprimere il proprio punto di vista prima che il testo della riforma venga esaminato dall'esecutivo.

Ruolo e funzioni della Corte dei Conti

La Corte dei Conti è riconosciuta come un organo di rilievo costituzionale che svolge un duplice ruolo: funzioni di controllo e giurisdizionali in materia di contabilità pubblica. Questa istituzione è incaricata di vigilare attentamente sulla gestione finanziaria dello Stato e di tutti gli enti pubblici, con l'obiettivo primario di assicurare il rispetto delle normative vigenti e la regolarità delle procedure di spesa. La Corte svolge anche funzioni giurisdizionali fondamentali in materia di responsabilità amministrativa e contabile, garantendo trasparenza e legalità.

L'Associazione magistrati della Corte dei Conti, in quanto rappresentanza della categoria, si impegna a tutelare le prerogative dei magistrati dell'istituzione, promuovendo attivamente il dialogo con le altre istituzioni su tutti i temi di interesse per la magistratura contabile, in un'ottica di collaborazione e salvaguardia dell'autonomia.