Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si conferma tra i leader locali più apprezzati d'Italia, conquistando il terzo posto nella classifica nazionale del Governance Poll 2026. L'indagine, realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, ha evidenziato un indice di gradimento significativo per il primo cittadino partenopeo. Manfredi ha commentato i risultati il 6 luglio 2026, durante un collegamento a un panel de Il Sole 24 Ore, sottolineando come il consenso dei cittadini sia strettamente legato alla percezione degli investimenti concreti realizzati per il loro benessere e per lo sviluppo della città.

“Il consenso emerso dall’indagine ci fa capire che i cittadini capiscono bene quando si fanno grandi investimenti per il loro interesse”, ha dichiarato il sindaco Manfredi. Ha proseguito spiegando che i napoletani “sono disposti a fare anche qualche sacrificio perché capiscono che si sta costruendo una nuova città, a cui tutti partecipano, e che darà benefici a tutti, malgrado qualche lamentela per i tanti cantieri aperti”. Questa visione strategica si traduce in una serie di azioni concrete dell'amministrazione, che includono la riorganizzazione dei servizi comunali, l’efficientamento delle società partecipate e l'attenta gestione dei lavori pubblici. Tra le sfide più imminenti, Manfredi ha citato la riqualificazione di Bagnoli, destinata a ospitare la prossima Coppa America, esprimendo l’auspicio di completare i lavori necessari per l'evento entro i prossimi tre mesi.

I risultati del Governance Poll 2026: Manfredi sul podio

Analizzando i dati del Governance Poll 2026, Gaetano Manfredi ha registrato un indice di gradimento del 64%. Questo dato rappresenta una crescita di 1,1 punti percentuali rispetto al risultato ottenuto in occasione delle elezioni comunali, consolidando la sua posizione tra gli amministratori più stimati del Paese. Il podio della classifica vede al primo posto Sara Funaro, sindaca di Firenze, che si distingue con un 66% di gradimento, diventando la prima donna a guidare questa prestigiosa graduatoria. Al secondo posto si posiziona Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, con il 65% del consenso. L'indagine ha preso in esame un campione rappresentativo di 92 Comuni capoluogo e tutte le Regioni a elezione diretta, basandosi su interviste condotte tra aprile e giugno 2026 su campioni di 600 elettori per ciascun Comune, utilizzando metodologie accurate.

Investimenti e sviluppo: la visione per Napoli

Il sindaco ha altresì richiamato l'attenzione sugli importanti investimenti in corso in diversi settori della città. Tra questi, spiccano gli interventi per la sistemazione delle strade, la valorizzazione dei parchi pubblici e il restauro dei monumenti. Manfredi ha specificato che questi progetti sono “tutti in via di completamento con risorse PNRR e fondi europei”, evidenziando l'importanza dei finanziamenti esterni per la rigenerazione urbana. La riqualificazione dell’area di Bagnoli, in particolare, rappresenta un fulcro strategico per il futuro di Napoli, non solo per l'evento sportivo internazionale della Coppa America, ma anche come volano di sviluppo a lungo termine.

L'impegno dell'amministrazione si concentra anche sulla riorganizzazione complessiva dei servizi cittadini e delle società partecipate, oltre alla gestione dei numerosi cantieri aperti. Sebbene questi ultimi possano generare qualche disagio temporaneo per i residenti, sono considerati essenziali per la modernizzazione e la crescita della metropoli partenopea, contribuendo in maniera determinante alla percezione positiva dei cittadini e al conseguente aumento del consenso.