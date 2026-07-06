Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, si attesta al 13° posto nella Governance Poll 2026, l'annuale classifica sul gradimento dei governatori italiani realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Marsilio, eletto nel 2024 nelle fila del centrodestra, ha registrato un indice di gradimento del 50,5%, evidenziando una flessione di 3 punti percentuali rispetto al 53,5% ottenuto al momento della sua elezione.

Nonostante il calo rispetto all'anno dell'elezione, il governatore abruzzese ha guadagnato lo 0,5% rispetto all'anno precedente, mantenendo una posizione stabile.

Nella graduatoria nazionale, Marsilio si colloca nella parte medio-bassa, precedendo Alessandra Todde (Sardegna), Stefania Proietti (Umbria), Marco Bucci (Liguria), Francesco Roberti (Molise) e Francesco Rocca (Lazio), che chiudono la classifica.

Ai vertici della Governance Poll 2026 si posiziona Antonio Decaro, presidente della Puglia, con il 66% di gradimento. Seguono Alberto Stefani (Veneto) con il 65% e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), terzo con il 64%. Al quarto posto, a pari merito con il 60%, figurano Roberto Occhiuto (Calabria) e Alberto Cirio (Piemonte), mentre sesto è Attilio Fontana (Lombardia) con il 57%. Completano la parte alta della graduatoria Eugenio Giani (Toscana) con il 56,5%, Renato Schifani (Sicilia) e Vito Bardi (Basilicata), entrambi al 56%, seguiti da Roberto Fico (Campania) e Francesco Acquaroli (Marche), entrambi al 55%.

Michele De Pascale (Emilia-Romagna) si posiziona dodicesimo con il 52%, immediatamente prima di Marsilio.

I Sindaci Abruzzesi nella Classifica Nazionale

La classifica di gradimento estende la sua analisi anche ai sindaci delle principali città italiane. Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, si distingue al sesto posto a livello nazionale, con un incremento dell’1% rispetto all’anno precedente e un notevole balzo in avanti del 6,6% rispetto al giorno della sua elezione. Il maggiore incremento tra i sindaci è stato registrato da Clemente Mastella, sindaco di Benevento, con un +6,8% dall’anno dell’elezione a oggi.

Per quanto riguarda gli altri primi cittadini abruzzesi, Carlo Masci, sindaco di Pescara, si attesta al 41° posto, guadagnando un punto percentuale nell’ultimo anno e registrando un incremento del 3,1% rispetto all’anno dell’elezione.

Un trend opposto caratterizza Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo, che scende alla 77° posizione con un calo annuo del 7% e una diminuzione complessiva del 5,5% rispetto al giorno dell’elezione.

Andamento Generale della Governance Poll

L'analisi delle variazioni di consenso nella Governance Poll 2026 rivela dinamiche interessanti tra i governatori. Sebbene Marco Marsilio abbia registrato un calo del 3% rispetto al consenso ottenuto alle urne, questa flessione è inferiore a quella fatta segnare da diversi altri governatori. Il maggiore incremento di consenso è stato quello del siciliano Renato Schifani, che cresce di 13,9 punti percentuali, mentre la diminuzione più marcata riguarda il molisano Francesco Roberti, in calo di 20,2 punti rispetto al giorno dell’elezione.