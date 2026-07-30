Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla tradizionale Cerimonia della Ventaglio, un appuntamento di rilievo che si è tenuto presso il Quirinale. Nel suo discorso, il Capo dello Stato ha affrontato con determinazione il tema cruciale dell'efficacia delle decisioni all'interno dell'Unione Europea. Mattarella ha posto l'accento sulle persistenti critiche che vengono frequentemente rivolte all'Unione, spesso accusata di una presunta e insufficiente incisività nella sua azione politica e operativa. Questo aspetto, ha sottolineato il Presidente, merita una riflessione approfondita, soprattutto considerando la provenienza di tali contestazioni.

Le parole del Presidente Mattarella sull'incisività dell'UE

Durante il suo intervento, il Presidente Mattarella ha pronunciato parole significative che delineano chiaramente la sua posizione. Ha dichiarato testualmente: "Conosco bene l'esercizio di critiche rivolte all'Unione per insufficiente incisività della sua azione, critiche avanzate con accanimento soprattutto da chi ne ostacola, in ogni modo e circostanza, la possibilità di strumenti decisionali e operativi più efficaci". Questa affermazione mette in luce una contraddizione fondamentale: le critiche più veementi e accanite contro la supposta debolezza dell'Unione Europea provengono spesso proprio da quegli attori che, con le loro azioni e posizioni, finiscono per ostacolare attivamente la creazione e l'implementazione di strumenti decisionali e operativi più robusti ed efficaci.

Il Presidente ha quindi evidenziato come, paradossalmente, coloro che lamentano la mancanza di incisività siano gli stessi che, di fatto, impediscono all'Unione di dotarsi delle risorse e delle procedure necessarie per prendere decisioni rapide e agire con maggiore impatto.

La Cerimonia della Ventaglio: un momento di confronto al Quirinale

La Cerimonia della Ventaglio rappresenta un evento di lunga data e di grande importanza nel calendario istituzionale italiano. Tradizionalmente, si svolge ogni anno presso il Quirinale, la maestosa sede della Presidenza della Repubblica. Questo appuntamento non è solo una formalità, ma un'occasione preziosa e significativa durante la quale il Presidente della Repubblica ha l'opportunità di incontrare e dialogare con i rappresentanti della stampa parlamentare.

Il Quirinale stesso, oltre a essere il cuore pulsante della Presidenza, è uno dei più imponenti e storici palazzi di Roma, un simbolo della storia e delle istituzioni italiane. Al suo interno, ospita regolarmente una vasta gamma di eventi ufficiali e cerimonie che scandiscono e accompagnano la vita istituzionale e politica del Paese, sottolineando il suo ruolo centrale nella Repubblica.