La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ufficialmente annunciato l'approvazione da parte del Governo di un disegno di legge destinato a introdurre significative modifiche alle regole sull'imputabilità dei minori. L'annuncio è stato diffuso attraverso un videomessaggio sui canali social della stessa Meloni, che ha ribadito con fermezza la posizione dell'esecutivo: “Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne. Oggi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull’imputabilità dei minori.” Questa iniziativa segna un passo deciso verso il rafforzamento della responsabilità personale, estendendola in modo più incisivo anche ai più giovani.

Le nuove norme sull'imputabilità minorile

Il cuore del disegno di legge approvato dal Governo risiede nella sua intenzione di revisionare l'attuale quadro normativo che disciplina l'imputabilità dei minori. Nel suo videomessaggio, la presidente Meloni ha posto l'accento sulla volontà dell'esecutivo di consolidare il principio di responsabilità personale, sottolineando come questo debba valere anche per i cittadini più giovani. Il provvedimento è concepito come una risposta concreta e necessaria alle crescenti richieste di maggiore rigore e di misure più stringenti nei confronti dei comportamenti illeciti commessi da minorenni. L'obiettivo è delineare un percorso che porti a una maggiore consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni fin dall'età giovanile.

Il percorso legislativo e gli obiettivi del Governo

Dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri, il provvedimento intraprenderà ora il suo fondamentale iter parlamentare per giungere alla definitiva approvazione e trasformazione in legge. Questa iniziativa si inserisce tra le priorità strategiche annunciate dal Governo nell'ambito della sicurezza e giustizia minorile. L'intento principale è quello di adeguare la normativa vigente alle esigenze attuali della società, garantendo un approccio più efficace e aggiornato alla gestione dei fenomeni di devianza giovanile. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli specifici sulle modifiche normative puntuali che il disegno di legge introdurrà, lasciando intendere che tali approfondimenti emergeranno durante il dibattito nelle aule parlamentari.