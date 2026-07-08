La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha posto l'accento sull'importanza cruciale di mantenere gli investimenti italiani nel settore della difesa interamente all'interno dei confini nazionali. Questa dichiarazione significativa è stata rilasciata durante una conferenza stampa tenutasi ad Ankara, al termine del vertice Nato, nella giornata dell'8 luglio 2026. Meloni ha chiaramente evidenziato la necessità strategica di destinare le considerevoli risorse impiegate nella difesa alle realtà produttive, ai centri di ricerca e ai territori italiani, con l'obiettivo di generare un beneficio diretto per l'economia del Paese.

La visione di Meloni: sicurezza e sviluppo economico nazionale

Nel corso dell'incontro con i rappresentanti della stampa, la presidente Meloni ha articolato in modo esplicito la sua visione, affermando: "Se investiamo in difesa quei soldi devono restare in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca, nei nostri territori, quindi più sicurezza ma anche più lavoro qualificato, più ricerca e non assegni all'estero". Questa posizione ferma sottolinea come gli investimenti in difesa debbano essere considerati non solo come un mezzo per garantire una maggiore sicurezza nazionale, ma anche come un potente motore per la creazione di opportunità di lavoro qualificato e per lo sviluppo del sistema produttivo e scientifico del Paese.

L'intento è quello di massimizzare il ritorno economico e sociale di ogni euro speso in questo ambito, trasformandolo in un volano per la crescita interna e l'innovazione tecnologica.

Il contesto del vertice Nato e la strategia italiana

Il vertice Nato, svoltosi ad Ankara, ha riunito i principali leader dei Paesi membri per discutere questioni fondamentali legate alla sicurezza collettiva e alla cooperazione internazionale. In tali contesti di alto livello, le discussioni sui temi della sicurezza sono frequentemente affiancate da analisi approfondite sull'impatto economico degli investimenti militari. La posizione espressa dalla presidente Meloni si inserisce con chiarezza in questo quadro dibattimentale, ribadendo con fermezza la volontà del governo italiano di rafforzare il legame indissolubile tra le politiche di difesa e la crescita economica interna.

L'enfasi è posta sulla capacità di tali investimenti di tradursi concretamente in innovazione, occupazione e sviluppo per le diverse regioni e settori produttivi italiani, contribuendo a consolidare il tessuto economico nazionale.

La conferenza stampa di Giorgia Meloni, tenutasi nel pomeriggio dell'8 luglio 2026, ha dunque ribadito con forza l'importanza strategica di mantenere le risorse destinate alla difesa all'interno del circuito economico italiano. Questo approccio mira a favorire attivamente l'innovazione, a creare nuove opportunità di occupazione e a stimolare lo sviluppo complessivo nei territori interessati, assicurando che la spesa per la difesa sia un investimento diretto nel futuro e nella prosperità dell'Italia.