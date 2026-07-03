Il 26 giugno 2026, a Palazzo Chigi, la sesta riunione della Cabina di regia ha adottato la Terza Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei per l'Africa, aggiornata al 30 giugno 2026. Il documento, poi trasmesso al Parlamento, conferma il Piano Mattei come strategia di cooperazione tra Italia e Africa, riconosciuta a livello europeo e internazionale.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che il Piano Mattei è una "strategia pienamente operativa che sta producendo risultati tangibili". Ha sottolineato l'avvio di oltre 70 progetti con i partner africani, grazie a una solida architettura finanziaria che mobilita risorse pubbliche e private.

Dettagli e progressi del Piano

La Terza Relazione annuale offre un aggiornamento dettagliato sull'avanzamento del Piano Mattei fino al 30 giugno 2026. Adottata dalla Cabina di regia, organismo di coordinamento e monitoraggio, la relazione evidenzia il carattere operativo della strategia e il coinvolgimento di numerosi partner africani nei progetti.

Meloni ha ribadito l'impegno italiano, affermando: "Insieme ai nostri partner africani abbiamo avviato in questi anni più di 70 progetti, grazie ad una solida architettura finanziaria che sta mobilitando risorse pubbliche e private". La premier ha confermato l'intenzione di rafforzare il modello di cooperazione promosso dal Piano Mattei.

Il modello di cooperazione con l'Africa

Il Piano Mattei per l’Africa è la strategia del governo italiano per intensificare la cooperazione con i Paesi africani. Si fonda su una collaborazione da pari a pari, basata su rispetto, fiducia reciproca e sviluppo condiviso. L'Italia, come ribadito dalla presidente del Consiglio, intende consolidare questa visione e dare ulteriore impulso al modello di cooperazione delineato.

La Cabina di regia del Piano Mattei svolge un ruolo centrale nel coordinamento e nella valutazione dei progressi. L'adozione della Terza Relazione annuale è un passaggio chiave per la trasparenza e il monitoraggio delle iniziative, riaffermando l'impegno istituzionale verso i partner africani.