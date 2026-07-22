La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito la sua ferma posizione sulle preferenze, affermando in un’intervista al Giornale: “Sulle preferenze non ho cambiato idea”. La premier ha sottolineato l’importanza di una legge elettorale che assicuri stabilità e govern governabilità, fattori che hanno già apportato benefici significativi all'Italia.

Meloni ha evidenziato come la Nazione abbia beneficiato di un periodo di notevole stabilità, grazie a un governo solido e con i numeri per operare. “Ne abbiamo beneficiato da ogni punto di vista”, ha dichiarato, citando i progressi economici, il rafforzamento del prestigio internazionale e la capacità di attuare riforme strutturali.

Per la premier, è fondamentale una legge elettorale che assicuri una chiara govern governabilità e stabilità, permettendo a chi vince le elezioni di guidare il Paese senza inciuci o maggioranze arcobaleno. Questo è il cuore della riforma, un aspetto che, secondo Meloni, irrita la sinistra, abituata a governare anche quando perde, grazie ai giochi di palazzo. “Questa Nazione merita di non tornare indietro. E sulle preferenze non ho cambiato idea”, ha concluso.

Riforma elettorale: il dibattito sulle preferenze

La riforma elettorale in discussione, nota come “Stabilicum” o “Melonellum”, prevede un sistema proporzionale con un premio di maggioranza. Questo bonus verrebbe assegnato alla coalizione che superi il 42% dei voti, traducendosi in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, con un tetto massimo di 220 deputati e 113 senatori.

Il testo contempla liste bloccate nei collegi plurinominali. La reintroduzione delle preferenze, tuttavia, resta un punto di forte divisione nella maggioranza: Fratelli d'Italia insiste per introdurle, mentre Forza Italia e Lega si oppongono.

Divisioni interne alla maggioranza sul voto di preferenza

La proposta di reintrodurre le preferenze ha incontrato significative resistenze in parlamento. In Commissione e in Aula alla Camera, l’emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati eUDC è stato bocciato in una votazione segreta. Questo esito ha rivelato la presenza di franchi tiratori all'interno della maggioranza, evidenziando tensioni tra i partiti della coalizione. A seguito di tale votazione, la presidente Meloni ha riconosciuto la necessità di una profonda riflessione interna per superare le divergenze sulla riforma elettorale.