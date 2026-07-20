Le relazioni diplomatiche tra Italia e Russia hanno registrato una nuova fase di tensione con la convocazione, avvenuta il 20 luglio 2026, dell'incaricato d'affari italiano nella Federazione russa, Giovanni Scopa, presso il Ministero degli Esteri russo. Questa iniziativa di Mosca si configura come una risposta diretta all'espulsione di due addetti militari dell'Ambasciata russa a Roma, decisa dalle autorità italiane il 9 luglio precedente. L'episodio sottolinea un periodo di crescenti frizioni tra i due Paesi.

La reazione di Mosca all'espulsione diplomatica

La convocazione di Giovanni Scopa rappresenta una risposta ufficiale da parte delle autorità russe alla misura adottata dall'Italia. L'espulsione dei due addetti militari russi dall'Ambasciata di Roma è stata l'evento che ha determinato la reazione del Ministero degli Esteri russo, il quale ha deciso di chiamare l'incaricato d'affari italiano per richiedere chiarimenti e per esprimere la posizione della Federazione russa sulla vicenda. Questo atto evidenzia la serietà con cui Mosca considera le decisioni riguardanti il proprio personale diplomatico e militare all'estero.

Contesto europeo: episodi simili e tensioni crescenti

Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un più ampio quadro di tensioni diplomatiche che coinvolgono la Federazione russa e diversi Stati europei.

Un caso analogo si è verificato il 17 luglio 2026, quando il chargé d’affaires ad interim dell’Ambasciata russa in Francia è stato convocato al Ministero per l’Europa e gli Affari Esteri francese. In quell’occasione, la convocazione è stata motivata dalla ferma condanna di attività informatiche considerate dannose, attribuite a entità russe, e dalla volontà di Parigi di comunicare la propria determinazione. La Francia ha infatti ribadito l'intenzione di utilizzare, in collaborazione con i suoi partner europei e nel pieno rispetto del diritto internazionale, ogni mezzo a disposizione per prevenire, scoraggiare e rispondere efficacemente a qualsiasi azione destabilizzante. Questi eventi delineano un trend di reciproche misure e richiami diplomatici, che riflettono una fase complessa e delicata delle relazioni internazionali nel continente.

In sintesi, la serie di convocazioni e le azioni reciproche che coinvolgono rappresentanti diplomatici e militari evidenziano una fase di rapporti diplomatici tesi tra la Federazione russa e diverse capitali europee, suggerendo una ridefinizione degli equilibri e una maggiore cautela nelle interazioni diplomatiche, con implicazioni potenziali per la stabilità regionale e la cooperazione internazionale.