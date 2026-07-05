Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito l'assenza di una spaccatura tra Israele e gli Stati Uniti sulla cruciale questione del programma nucleare iraniano. Durante un'intervista rilasciata il 5 luglio 2026 a 'Sunday Briefing' su Fox News, con estratti diffusi dalla tv israeliana Channel 11, Netanyahu ha dichiarato: "Non credo ci sia una spaccatura tra noi. Il Presidente Trump è il leader degli Stati Uniti e fa ciò che è bene per l'America. Io sono il leader di Israele e faccio ciò che è bene per Israele. Il 99% delle volte siamo d'accordo, ma come in ogni famiglia a volte ci sono dei disaccordi, e ne parliamo apertamente."

Netanyahu ha enfatizzato come Israele e Stati Uniti condividano gli stessi obiettivi strategici nei confronti dell'Iran.

"La vera domanda è se abbiamo obiettivi diversi riguardo all'Iran, e la risposta è no: vogliamo che l'Iran rinunci al suo programma nucleare, rimuova l'uranio arricchito e smantelli i suoi impianti nucleari. Il Presidente Trump crede che, dopo due guerre contro l'Iran, sarà in grado di esercitare pressioni nei negoziati per raggiungere questi obiettivi. Spero che ci riesca. Finché sarò premier d'Israele, l'Iran non avrà armi nucleari".

Alleanze e Relazioni Internazionali

In merito alle recenti dichiarazioni del vicepresidente statunitense JD Vance, che aveva esortato i membri del governo israeliano a non criticare gli Stati Uniti, Netanyahu ha espresso rispetto per Vance, pur specificando che "non significa che siamo sempre d'accordo".

Il premier ha definito Donald Trump "il miglior amico che abbiamo mai avuto alla Casa Bianca", evidenziando anche il sostegno straordinario ricevuto da altri Paesi, tra cui l'India. Netanyahu ha aggiunto che, nonostante la crescente diffusione di materiali anti-israeliani e antisemiti sui media e sui social di molte nazioni, numerosi leader internazionali continuano a manifestare rispetto e interesse per accordi e collaborazioni con Israele, in particolare nei settori militare, dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza.

Il premier israeliano ha inoltre riferito che alcuni villaggi cristiani in Libano avrebbero richiesto l'annessione a Israele per ottenere protezione da Hezbollah.

L'Accordo sull'Iran e l'Operazione Congiunta

Netanyahu ha ribadito la ferma intenzione di impedire all'Iran di acquisire l'arma nucleare "con o senza un accordo". In una recente conferenza stampa, il premier israeliano ha descritto una storica operazione congiunta tra Stati Uniti e Israele contro Teheran, affermando che essa "ha salvato lo Stato di Israele dalla minaccia di annientamento nucleare". Questa operazione, definita la più grande nella storia dell'aviazione israeliana, avrebbe inflitto un duro colpo ai programmi nucleari e missilistici iraniani, causando danni stimati in centinaia di miliardi di dollari.

Il presidente Trump, dopo la conclusione del memorandum d'intesa con l'Iran, ha dichiarato che qualsiasi accordo finale permetterà a Teheran un arricchimento di uranio a livelli che "non potranno mai essere utilizzati per scopi militari".

Ha inoltre specificato che gli Stati Uniti avranno "forti poteri di controllo" per assicurare il rispetto degli impegni da parte dell'Iran. Il vicepresidente JD Vance ha descritto l'accordo come "basato sulle prestazioni" e subordinato all'abbandono del programma di armi nucleari e alla cessazione dei finanziamenti alle attività terroristiche in tutto il Medio Oriente, ritenendolo un "buon affare" per Israele, i Paesi del Golfo e l'America.