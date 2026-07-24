Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno impartito direttive alle Forze di Difesa Israeliane (IDF) per accelerare la legalizzazione degli avamposti non autorizzati in Cisgiordania e per la creazione di nuovi insediamenti. Questa decisione giunge in seguito ai recenti scontri verificatisi nei pressi di Nablus, nel territorio cisgiordano.

A seguito di una riunione del gabinetto di sicurezza, i due esponenti del governo israeliano hanno annunciato ulteriori misure in risposta agli episodi di violenza nella regione.

È stata ordinata la demolizione dell’abitazione del cittadino palestinese accusato dell’uccisione di un colono israeliano. Inoltre, è stata avviata un’“operazione intensiva” nei villaggi descritti come “roccaforti terroristiche”, che prevede il sequestro di armi e la revoca dei permessi di lavoro per gli abitanti coinvolti.

Le nuove misure per la Cisgiordania

Le direttive comunicate dal primo ministro e dal ministro della Difesa includono sia interventi di natura amministrativa, come la regolarizzazione degli avamposti esistenti, sia azioni di sicurezza mirate. Tra queste ultime spiccano la demolizione di abitazioni e il rafforzamento delle operazioni nei villaggi della Cisgiordania. L’IDF è stata incaricata di attuare celermente queste disposizioni, in un contesto di crescente tensione dopo gli scontri registrati nell’area di Nablus.

Il ruolo delle Forze di Difesa Israeliane

L’IDF, ovvero le Forze di Difesa Israeliane, costituisce la forza armata dello Stato di Israele e opera in diversi territori, inclusa la Cisgiordania. La sua missione ufficiale è la difesa dello Stato, la protezione dei suoi cittadini e la sicurezza delle sue frontiere. In Cisgiordania, l’IDF svolge attività di controllo territoriale, conduce operazioni di sicurezza e interviene in specifiche circostanze legate a decisioni governative, come quelle recentemente annunciate dal primo ministro Netanyahu e dal ministro Katz.