Oggi, 20 luglio 2026, migliaia di studenti e giovani hanno manifestato nel centro di Nuova Delhi, a Jantar Mantar, chiedendo le dimissioni del ministro dell’Istruzione indiano, Dharmendra Pradhan. La protesta è scaturita da una presunta fuga di informazioni sul test di ingresso alla facoltà di Medicina di maggio, poi annullato e ripetuto. Tra i manifestanti, alcuni sventolano il tricolore indiano e mostrano cartelli come “Protesta pacifica” e “Grazie, Sonam Sir!”, riferendosi a Sonam Wangchuk, attivista ricoverato forzatamente sabato dopo uno sciopero della fame di venti giorni per le dimissioni del ministro.

Il movimento politico-satirico “Cockroach Janta Party” (“Partito popolare delle blatte”), fondato a metà maggio e con ventidue milioni di follower su Instagram, protesta da settimane. La polizia ha dichiarato la manifestazione odierna non autorizzata, vietando cortei in direzione del Parlamento.

Scontri e tentativi di marcia verso il Parlamento

Nonostante i divieti, sostenitori del Cockroach Janta Party hanno tentato di marciare verso il Parlamento. La polizia ha risposto con lacrimogeni e manganelli dopo che i manifestanti hanno superato le barriere di sicurezza a Jantar Mantar. La folla eterogenea scandiva slogan contro il ministro dell’Istruzione e il primo ministro Narendra Modi.

Le origini e il simbolismo del “Cockroach Janta Party”

Il movimento satirico “Cockroach Janta Party” nasce a maggio, dopo che il presidente della Corte Suprema paragonò giovani disoccupati a “scarafaggi”, termine ripreso ironicamente come simbolo di resilienza. Ha guadagnato slancio per le ripetute fughe di notizie su esami d’ingresso e concorsi pubblici. Il coinvolgimento di Sonam Wangchuk ha rafforzato la protesta.