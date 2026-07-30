Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha avviato, il 30 luglio 2026, la selezione del nuovo segretario generale, succedendo ad António Guterres. L’organismo si è riunito per un primo voto informale, passaggio cruciale per individuare la figura che guiderà l’Onu nei prossimi anni. In questa fase, i membri del Consiglio esprimono le loro preferenze tra i sei candidati ufficiali.

Nei giorni precedenti, i sei candidati in corsa hanno partecipato a un dibattito pubblico, esponendo le proprie posizioni sui principali temi internazionali. Il confronto si è svolto senza che emergesse un chiaro vincitore, ma ha offerto un momento di trasparenza sulle sfide che attendono l’organizzazione.

Questo voto informale in Consiglio di Sicurezza è il primo passo di una procedura che prevede ulteriori consultazioni e votazioni, fino alla designazione finale.

La procedura di selezione Onu

La selezione del segretario generale dell’Onu prevede una serie di voti informali nel Consiglio di Sicurezza, durante i quali i membri esprimono il proprio gradimento per ciascun candidato. L’obiettivo è individuare una figura che ottenga il consenso sia dei membri permanenti che di quelli non permanenti. Il risultato di questi voti, sebbene non vincolante, orienta le fasi successive della procedura, culminando con la raccomandazione di un candidato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il mandato del segretario generale uscente, António Guterres, si conclude dopo due mandati.

La scelta del suo successore è considerata rilevante per il futuro assetto dell’Onu, in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e sfide globali. I sei candidati hanno illustrato le linee guida delle rispettive visioni nel dibattito pubblico, ma nessuno ha prevalso nettamente sugli altri.

Candidati e il ruolo del Consiglio di Sicurezza

I sei candidati provengono da diverse aree geografiche e hanno esperienze eterogenee. Il Consiglio di Sicurezza, composto da quindici membri (di cui cinque permanenti con diritto di veto), svolge un ruolo centrale nella selezione. Il candidato prescelto dovrà ottenere il consenso di questo organismo prima di essere raccomandato all’Assemblea Generale.

La procedura mira a garantire equilibrio e rappresentatività, tenendo conto delle sensibilità dei vari Stati membri.

Il processo di selezione del segretario generale dell’Onu è disciplinato dalla Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio di Sicurezza, dopo aver individuato il candidato più idoneo tramite i voti informali e le consultazioni, presenta una raccomandazione all’Assemblea Generale, che procede con la nomina ufficiale. Questa prassi consolidata è un aspetto fondamentale del funzionamento delle Nazioni Unite.