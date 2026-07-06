Il segretario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, ha delineato una chiara visione per il futuro del partito, sottolineando l'importanza cruciale del territorio come fulcro per la sua continua espansione. Questa dichiarazione programmatica è emersa durante un significativo incontro tenutosi il 6 luglio 2026, un'occasione in cui Pepe ha enfaticamente ribadito la centralità della presenza locale per lo sviluppo e il consolidamento della Lega nell'intera regione lucana.

Con parole dirette e incisive, Pepe ha affermato: "È dal territorio che la Lega vuole continuare a crescere".

Questa asserzione non è solo uno slogan, ma rappresenta la pietra angolare di una strategia mirata al radicamento capillare nei comuni e nelle diverse realtà locali. Il segretario ha evidenziato come questa profonda connessione con le comunità sia una priorità assoluta per il partito, essenziale per rafforzare la propria struttura organizzativa e ampliare la propria rappresentanza politica in ogni angolo della Basilicata. L'obiettivo primario è quello di coinvolvere attivamente i cittadini e le amministrazioni locali, rendendoli protagonisti delle attività e delle scelte politiche della Lega, garantendo così una partecipazione più ampia e democratica.

Strategie per un radicamento territoriale efficace

Durante l'incontro, Pasquale Pepe ha dettagliatamente illustrato le strategie che la Lega Basilicata intende implementare per consolidare e ampliare la propria impronta sul territorio. Tra le iniziative chiave, spicca la valorizzazione delle istanze provenienti direttamente dalle comunità locali. Questo significa un impegno costante nell'ascolto e nella comprensione delle esigenze specifiche dei cittadini lucani, trasformando le loro voci in concrete proposte politiche. Parallelamente, verrà potenziato il rafforzamento dei rapporti con le amministrazioni comunali, instaurando un dialogo costruttivo e una collaborazione sinergica. Il segretario regionale ha ribadito con fermezza l'impegno del partito nel promuovere iniziative e soluzioni che rispondano in modo puntuale e mirato alle necessità reali della popolazione, con l'obiettivo di tradurre le aspettative locali in azioni efficaci a livello regionale.

La Lega Basilicata: un punto di riferimento per la regione

Sotto la guida di Pasquale Pepe, la Lega Basilicata si prefigge l'ambizioso obiettivo di affermarsi come un autentico punto di riferimento per l'intero territorio. Questa visione si fonda su una politica di ascolto profondo e di vicinanza costante alle realtà locali, riconoscendo l'importanza di ogni singola comunità. Il partito mira a costruire una rete capillare di contatti e collaborazioni, coinvolgendo non solo le istituzioni ma anche le associazioni e le forze vive presenti nella regione. L'intento è quello di creare sinergie virtuose che possano favorire una crescita condivisa e sostenibile, in grado di generare benessere e opportunità per tutti i lucani. La Lega si impegna a essere un interlocutore attento e proattivo, capace di interpretare le dinamiche locali e di agire per il progresso dell'intera Basilicata.