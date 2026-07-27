Il Governo Meloni ha stanziato 3 miliardi di euro per il Piano nazionale non autosufficienza 2025-2027, per rafforzare servizi e attuare la riforma. L'annuncio del senatore Francesco Zaffini (FdI) a Perugia il 27 luglio 2026, evidenzia la tutela dei più fragili come priorità. Per l'Umbria, 55,25 milioni di euro per il triennio, un incremento significativo di oltre 13,5 milioni. Zaffini ha sottolineato l'impegno governativo su welfare, assistenza domiciliare, non autosufficienza, disabilità e caregiver.

La Legge 33 del 2023, di cui Zaffini è stato relatore al Senato, rappresenta una svolta storica.

Ha introdotto un nuovo modello di assistenza con presa in carico integrata, "Progetto di Vita", valutazione multidimensionale e Punti unici di accesso rafforzati, per servizi più prossimi alle famiglie. La riforma è ora in fase attuativa, con le Regioni chiamate a ottimizzare le risorse.

Il Piano Nazionale 2025-2027: Registrazione e Obiettivi

Il Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027, adottato con DPCM del 20 aprile 2026, è stato registrato dalla Corte dei conti. I 3 miliardi stanziati dotano il Paese di un quadro di programmazione strutturato, avviando l'implementazione dei servizi di assistenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito la registrazione un passo decisivo per la protezione sociale, mirando a garantire standard elevati di assistenza e dignità.

Il Piano è il pilastro di un welfare rinnovato, focalizzato sull'integrazione sociosanitaria e sulla continuità assistenziale a domicilio.

Ruolo delle Regioni e Monitoraggio

Le Regioni devono declinare il Piano localmente, approvando i Piani regionali. I criteri di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza sono stati adeguati per coerenza. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali monitorerà spesa e ricaduta, promuovendo il dialogo per evitare disallineamenti e garantire i diritti.