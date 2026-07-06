Il consigliere regionale della Basilicata, Fernando Picerno di Forza Italia, ha ribadito l'importanza di una presenza costante sul territorio per comprendere appieno i bisogni delle comunità locali e contribuire attivamente allo sviluppo della regione. In una nota diffusa il 4 luglio 2026, Picerno ha dichiarato che “solo attraverso una presenza costante è possibile comprendere realmente i bisogni del territorio, valorizzarne le eccellenze e contribuire alla costruzione di una Basilicata sempre più forte, coesa e capace di affrontare con fiducia le sfide del futuro”.

Nel suo percorso istituzionale, Picerno si impegna in un confronto continuo con amministratori locali, associazioni e cittadini. Recentemente, ha visitato i comuni di Sarconi e Melfi, in provincia di Potenza, con l'obiettivo di raccogliere direttamente le esigenze delle comunità e conoscere da vicino le realtà più significative del territorio lucano. Il consigliere regionale ha evidenziato: “Sto continuando il mio giro nei territori della Basilicata perché ritengo fondamentale essere presenti, ascoltare direttamente le istanze delle comunità e prendere atto delle tante iniziative, delle progettualità e delle eccellenze che caratterizzano la nostra regione e i nostri comuni”.

Il ruolo del consigliere regionale e il dialogo con le comunità

Picerno ha sottolineato come il compito di un rappresentante istituzionale regionale sia quello di conoscere il territorio nella sua quotidianità e mantenere un dialogo costante con chi lo abita e vi opera. Ha affermato che proseguirà le sue visite in tutta la Basilicata “con convinzione e determinazione”, considerando tale impegno un dovere istituzionale volto ad ascoltare i cittadini, confrontarsi con gli amministratori locali e seguire da vicino le iniziative delle comunità. Questa attività si inserisce in un contesto regionale dove il confronto tra istituzioni, amministratori e cittadini è considerato essenziale per promuovere lo sviluppo e valorizzare le eccellenze locali.

Picerno ha concluso la sua nota ribadendo l'importanza di una presenza attenta e costante alle dinamiche che caratterizzano la vita delle comunità lucane.

La Regione Basilicata: funzioni e ruolo istituzionale

La Regione Basilicata è un ente territoriale dotato di autonomia statutaria, legislativa, amministrativa e finanziaria, in accordo con la Costituzione italiana. La sua sede principale è a Potenza. Tra le sue funzioni primarie rientrano la programmazione e la gestione delle politiche regionali in settori chiave come lo sviluppo economico, la tutela ambientale, le infrastrutture, i servizi sociali e la valorizzazione del territorio. L'Assemblea legislativa regionale, composta da consiglieri eletti dai cittadini, ha il compito di rappresentare le istanze delle diverse aree della Basilicata e contribuire alla definizione delle strategie di sviluppo.

La Regione promuove inoltre un dialogo proficuo con gli enti locali, le associazioni e le realtà produttive, con l'obiettivo di raccogliere le esigenze delle comunità e tradurle in interventi concreti per il miglioramento della qualità della vita e la crescita dell'intero territorio lucano.