Il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese, ha recentemente dichiarato che il rapporto di fiducia dei cittadini lucani nei confronti del presidente della Regione, Vito Bardi, si mantiene stabile. L'affermazione è stata rilasciata il 6 luglio 2026, nel contesto di una più ampia riflessione sulle dinamiche politiche regionali e sul clima di consenso che caratterizza l'operato della giunta guidata da Bardi.

Polese ha evidenziato come la fiducia verso il presidente Bardi non abbia registrato flessioni significative, sottolineando la sua capacità di mantenere un dialogo costante sia con la popolazione che con le diverse componenti istituzionali presenti sul territorio.

"Il rapporto di fiducia dei cittadini verso il presidente Bardi tiene e si conferma un elemento centrale della stabilità politica in Basilicata", ha ribadito il vicepresidente.

L'analisi di Polese sulla politica regionale

Nel corso del suo intervento, Polese ha posto l'accento sull'importanza della coesione tra le forze politiche e sulla dimostrata capacità della giunta di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini. Ha inoltre rimarcato che la continuità amministrativa costituisce un valore aggiunto fondamentale per la Regione, permettendo di affrontare con maggiore efficacia le complesse sfide economiche e sociali che interessano il territorio.

La stabilità del consenso attorno a Bardi è presentata come il risultato di un lavoro condiviso e di una comunicazione istituzionale trasparente.

Polese ha concluso il suo intervento auspicando la prosecuzione di questo percorso virtuoso, al fine di garantire ulteriori e tangibili risultati a beneficio dell'intera comunità lucana.

Il ruolo e le funzioni del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Basilicata si configura come l'organo legislativo primario della Regione, investito di cruciali funzioni di indirizzo politico e controllo sull'attività della giunta regionale. Composto da consiglieri eletti direttamente dai cittadini, il Consiglio rappresenta la sede principale per il confronto politico e per l'elaborazione delle strategie amministrative destinate al territorio lucano. Il vicepresidente, figura istituzionale prevista dallo Statuto regionale, svolge un ruolo di supporto al presidente del Consiglio, potendolo sostituire in caso di assenza o impedimento.

Con sede istituzionale a Potenza, il Consiglio regionale articola la sua operatività attraverso diverse commissioni permanenti e speciali, dedicate a specifici ambiti di intervento quali la sanità, lo sviluppo economico, l'ambiente e le infrastrutture. L'insieme delle attività legislative e di controllo esercitate dal Consiglio rappresenta un pilastro essenziale per il corretto funzionamento della democrazia regionale in Basilicata.