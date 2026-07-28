Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato, in data 28 luglio 2026, un importante disegno di legge che introduce variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e per il periodo pluriennale 2026‑2028. La votazione ha registrato 31 voti favorevoli e 13 astenuti, evidenziando un ampio consenso. Il provvedimento include, tra le sue disposizioni, anche il recupero delle eccedenze di gettito accumulate nel corso dell'anno precedente, il 2025, ottimizzando così le risorse disponibili per la regione.

Una delle misure più rilevanti contenute nel testo di variazione, approvata all'unanimità, riguarda la destinazione di 35 milioni di euro.

Queste somme, precedentemente accantonate e non utilizzate dal Consiglio regionale, saranno impiegate per coprire una parte significativa del disavanzo regionale della sanità. Il deficit complessivo del settore sanitario pugliese ammonta a circa 350 milioni di euro, e questo stanziamento rappresenta un passo concreto verso il risanamento finanziario, utilizzando risorse già presenti nel bilancio regionale per affrontare una delle sfide più pressanti del territorio.

Nuovi investimenti per l'istruzione superiore e la valorizzazione culturale

Il disegno di legge di variazione al bilancio introduce anche importanti novità per il mondo accademico e della formazione. Con un voto unanime, è stato approvato l'avvio e il consolidamento del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe di laurea LM‑13).

Questo corso, istituito dall'Università degli Studi di Bari presso la sede distaccata di Taranto, mira a rafforzare l'offerta formativa sul territorio. L'iniziativa, che avrà inizio a partire dall'esercizio finanziario 2025, prevede un onere complessivo stimato in circa 7,2 milioni di euro, a testimonianza dell'impegno della Regione nel sostenere l'alta formazione.

In aggiunta, è stata prevista una specifica dotazione finanziaria di 300 mila euro. Questi fondi sono destinati al finanziamento della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici inter-ateneo, un'iniziativa di grande valore culturale e scientifico. La scuola è stata avviata e regolamentata attraverso una convenzione strategica che ha coinvolto la Regione Puglia, l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", l'Università degli Studi di Foggia e il Comune di Canosa, con un orizzonte temporale che copre il triennio 2023, 2024 e 2025, promuovendo la ricerca e la conservazione del patrimonio archeologico.

La gestione del bilancio regionale: un quadro dinamico

La variazione di bilancio approvata si inserisce nel quadro più ampio delle procedure stabilite dalla normativa regionale per l'aggiornamento e l'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa. Questi meccanismi sono fondamentali per una gestione finanziaria efficace, consentendo di allocare le risorse in modo flessibile e reattivo. Tali atti amministrativi, inclusi i decreti del presidente della Giunta regionale, disciplinano le modalità di gestione dei fondi, la copertura dei disavanzi e il finanziamento di progetti specifici, come quelli innovativi nel campo della formazione universitaria e della tutela dei beni culturali.

L'aggiornamento periodico del bilancio della Regione Puglia, attraverso l'introduzione di queste variazioni, è uno strumento essenziale per garantire una risposta tempestiva ed efficiente alle esigenze emergenti e alle disponibilità finanziarie.

Questo approccio dinamico assicura la copertura delle principali necessità del territorio, con una particolare attenzione ai settori strategici quali la sanità e l'istruzione, che rappresentano pilastri irrinunciabili per lo sviluppo sostenibile e il benessere complessivo della comunità pugliese.