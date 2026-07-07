Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha conquistato la vetta della classifica nazionale del Governance Poll 2026, affermandosi come la sindaca più apprezzata d'Italia. L'indagine, che monitora il consenso degli amministratori in carica, le attribuisce un eccezionale indice di gradimento del 66%. Questo risultato non solo rappresenta un notevole incremento di 5,4 punti percentuali rispetto al giorno della sua elezione, ma segna anche un balzo di ben 11 punti rispetto alla rilevazione del 2025, quando il suo consenso si attestava al 55%. È un traguardo storico, poiché per la prima volta una donna guida questa prestigiosa graduatoria a livello nazionale.

Immediatamente alle spalle della sindaca fiorentina, si posizionano Marco Fioravanti, primo cittadino di Ascoli Piceno, con il 65% dei consensi, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, che ottiene il 64%. Completano le prime posizioni Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, con il 63%, e Federico Basile, sindaco di Messina, con il 62%. Il Governance Poll, metodologia di analisi consolidata, ha l'obiettivo di misurare il livello di consenso degli amministratori in carica tra i cittadini, fornendo un confronto dettagliato tra i dati rilevati nel 2026, quelli dell'anno precedente e il risultato ottenuto al momento dell'elezione.

I sindaci toscani nella classifica

Analizzando la performance degli altri sindaci toscani, si osserva che Mario Pardini di Lucca si colloca al 22º posto con il 56% di gradimento, registrando un aumento del 5%.

Segue Francesco Persiani di Massa, 27º con il 55,5% (+1,1%). Antonfrancesco Vivarelli Colonna di Grosseto è 36º con il 54,5% (seppur con un lieve calo dell'1,7%), mentre Nicoletta Fabio di Siena si posiziona 46ª con il 53,5% (+1,3%). Chiudono la lista Michele Conti di Pisa, 51º con il 51% (−1,3%), e Luca Salvetti di Livorno, 67º con il 50% (−1,7%).

Il consenso dei presidenti di Regione

Nel panorama dei presidenti di Regione, Eugenio Giani, governatore della Toscana, si posiziona al settimo posto a livello nazionale, con un gradimento del 56,5%. Questo dato evidenzia un incremento di 2,6 punti percentuali rispetto al giorno della sua elezione, pur mostrando un lieve calo rispetto al 58,5% registrato nel 2025.

La classifica è dominata da Antonio Decaro, presidente della Puglia, con il 66%, seguito da Alberto Stefani del Veneto (65%) e Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia (64%). Precedono Giani anche Roberto Occhiuto (Calabria) e Alberto Cirio (Piemonte), entrambi al 60%, e Attilio Fontana (Lombardia), sesto con il 57%.

È importante sottolineare che il Governance Poll non costituisce una simulazione elettorale, bensì una fotografia del livello di consenso che gli amministratori, sia a livello locale che regionale, riscuotono tra i cittadini.