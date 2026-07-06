Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si è posizionato al quarto posto nella Governance Poll 2026, l'autorevole classifica stilata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Il sondaggio, pubblicato il 6 luglio 2026, ha rilevato un gradimento del 60% per il governatore calabrese, segnando un incremento di 2,7 punti percentuali rispetto al 57,3% ottenuto alle elezioni regionali dell’ottobre 2025. Occhiuto condivide questa prestigiosa posizione con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, consolidando la sua presenza tra i presidenti di Regione più apprezzati d'Italia.
La performance dei sindaci calabresi nella Governance Poll 2026
L'indagine ha offerto anche un quadro dettagliato del gradimento dei sindaci calabresi. Al dodicesimo posto della classifica nazionale si colloca il primo cittadino di Crotone, Vincenzo Voce, con un gradimento del 59%. Tuttavia, per Voce si registra una flessione del 3,4% rispetto al giorno della sua elezione, indicando una leggera diminuzione del consenso.
Il sindaco di Vibo Valentia, Vincenzo Romeo, si posiziona al sessantasettesimo posto a livello nazionale, ottenendo il 50% di gradimento. Anche per Romeo si osserva una flessione, pari al 3,6%, rispetto al momento della sua elezione, suggerendo una modesta perdita di supporto da parte degli elettori.
Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, occupa l’ottantatreesimo posto con il 47% dei consensi. La sua performance evidenzia un calo più marcato, con una diminuzione dell’11,2% rispetto al giorno in cui è stato eletto.
Infine, Franz Caruso, primo cittadino di Cosenza, si trova all’ottantanovesimo posto, registrando un gradimento del 46%. Per Caruso, la flessione è la più significativa tra i sindaci calabresi analizzati, con un calo dell’11,6% del consenso rispetto al giorno della sua elezione.
Governance Poll 2026: metodologia e rilevanza
La Governance Poll 2026 si conferma un appuntamento annuale cruciale per monitorare la percezione pubblica degli amministratori locali. L’indagine, condotta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, ha l'obiettivo di misurare il livello di gradimento sia dei presidenti di Regione che dei sindaci dei capoluoghi italiani.
La metodologia si basa su interviste dirette agli elettori residenti nei rispettivi territori amministrati, consentendo di rilevare il consenso attuale in relazione ai risultati ottenuti nelle precedenti tornate elettorali.
Questo sondaggio rappresenta un importante punto di riferimento per valutare la popolarità e l'efficacia dell'operato degli amministratori a livello nazionale. La classifica generale dei presidenti di Regione vede ai vertici Antonio Decaro, mentre tra i governatori spicca anche la crescita di Renato Schifani in Sicilia. La solida presenza di Roberto Occhiuto tra i primi posti sottolinea il suo forte posizionamento e l'apprezzamento diffuso, confermandolo tra i governatori più amati d’Italia, come attestato dai dati della Governance Poll 2026.