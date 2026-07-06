Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ribadito con fermezza la prosecuzione delle grandi opere anche dopo la conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Interrogato sulla continuità dei progetti infrastrutturali una volta esauriti i fondi europei, il vicepremier ha risposto categoricamente: “Assolutamente sì”.

Salvini ha evidenziato l'entità degli investimenti in corso, in particolare nel cosiddetto triangolo industriale tra Piemonte, Liguria e Lombardia (Torino-Milano-Genova), dove sono attivi cantieri finanziati per ben 70 miliardi di euro.

Questa cifra, ha sottolineato il ministro, è “senza precedenti nella storia repubblicana” e proietterà il programma infrastrutturale “ben oltre il Pnrr”. Tra le realizzazioni strategiche menzionate figurano la Torino-Lione, il Terzo Valico, che promette di collegare Genova a Torino e Milano in appena un’ora, e il retroporto di Alessandria. Questi interventi, ha rimarcato Salvini, genereranno nuove opportunità di lavoro, un impulso vitale per un tessuto industriale come quello piemontese, che ha affrontato significative difficoltà negli ultimi anni. Il ministro ha inoltre assicurato la copertura finanziaria per “cantieri aperti e finanziati per almeno i prossimi cinque anni”.

Un'Italia in cantiere: investimenti record e sviluppo

L’Italia, secondo le dichiarazioni del ministro, non è un Paese fermo, ma un'economia in piena fase di rilancio infrastrutturale, con un volume di investimenti mai registrato prima. Salvini ha rivelato che sono attualmente operativi oltre 1.300 cantieri ferroviari su tutto il territorio nazionale, per un ammontare complessivo di 264 miliardi di euro. Tra i progetti di punta figurano il Passante dell’Alta Velocità di Firenze, la tratta Brescia-Verona, la Napoli-Bari e l’Alta Velocità in Sicilia, quest'ultima destinata a connettere Palermo, Catania e Messina. A questi si aggiungono investimenti significativi per le metropolitane delle principali città italiane.

Disagi temporanei e miglioramento della puntualità

Il ministro ha riconosciuto che la vasta rete di cantieri può comportare qualche disagio temporaneo per i cittadini. Tuttavia, ha enfatizzato che i benefici di questi investimenti si concretizzeranno nel lungo periodo, portando a un Paese più moderno ed efficiente. Salvini ha inoltre fornito dati rassicuranti sulla puntualità dei treni: l’Alta Velocità ha registrato un incremento dal 74,1% al 77,1%, i treni regionali dall’88,9% al 90,7%, e il Servizio Universale dall’82,6% all’87,3%. Nel solo anno 2025, ha specificato, più di 35.000 treni sono giunti a destinazione in orario, smentendo la narrazione di un sistema ferroviario in difficoltà.

Trasporto aereo e risposta alle critiche

Per quanto concerne il trasporto aereo, il vicepremier ha attribuito i recenti ritardi e le cancellazioni alle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato gran parte del continente europeo, non limitandosi all'Italia. Infine, Salvini ha replicato alle critiche delle opposizioni, in particolare del Partito Democratico, affermando che mentre alcuni si concentrano su richieste di dimissioni, il governo è impegnato ad aprire cantieri, sbloccare opere e garantire al Paese infrastrutture moderne che per troppi anni sono rimaste bloccate.