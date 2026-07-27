Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha espresso una chiara contrarietà all'utilizzo delle accise sui tabacchi come fonte di finanziamento per il decreto contro il caro carburanti. La sua posizione è stata resa nota il 27 luglio 2026, mentre lasciava Palazzo Chigi a Roma, in vista dell'attesa discussione del provvedimento in Consiglio dei ministri. La dichiarazione di Salvini delinea una specifica direzione riguardo le risorse economiche da destinare a questa importante misura governativa.

Le dichiarazioni del Ministro Salvini sul finanziamento

Riguardo le ipotesi circolate sulla possibilità di ricorrere a nuove imposte sui prodotti del tabacco, il Ministro Salvini ha affermato categoricamente: “Non mi risulta” che il governo farà ricorso alle accise sui tabacchi per finanziare il decreto carburanti. Ha rafforzato ulteriormente la sua posizione aggiungendo, con decisione: “E comunque sono contrario”. Queste parole chiariscono inequivocabilmente la sua opposizione a tale opzione. Il vicepremier non ha fornito dettagli specifici sull’entità delle risorse che verranno stanziate per il decreto, precisando che “stanno lavorando gli altri ministri” per definire gli aspetti finanziari e le coperture economiche del provvedimento.

La sua presa di posizione offre un quadro più definito sulle strategie di finanziamento che il governo intende adottare, escludendo una delle opzioni che erano state ipotizzate nel dibattito pubblico.

Il contesto del decreto contro il caro carburanti

Il decreto contro il caro carburanti rappresenta un punto focale nell'agenda politica attuale ed è atteso nel pomeriggio del 27 luglio 2026 per essere esaminato dal Consiglio dei ministri. L'obiettivo primario di questo provvedimento è affrontare l'annoso problema dell'aumento dei prezzi dei carburanti, una questione che impatta direttamente sull'economia delle famiglie e delle imprese italiane. Le modalità di reperimento dei fondi per sostenere le misure previste dal decreto sono oggetto di un intenso confronto e coordinamento tra i vari dicasteri.

Tuttavia, le dichiarazioni del Ministro Salvini hanno delineato un perimetro chiaro, indicando che, almeno per il momento, l’introduzione di nuove accise sui tabacchi non rientra tra le soluzioni considerate per la copertura finanziaria. Questo aspetto è rilevante per comprendere le direttrici che il governo sta seguendo per garantire la sostenibilità economica del provvedimento.