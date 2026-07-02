Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha partecipato al tradizionale ricevimento per la festa dell’Indipendenza americana a Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Durante l'evento, Salvini ha dichiarato con fermezza: “Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti tra Italia e Stati Uniti”.

Nel suo intervento, ha rimarcato l’importanza dei valori condivisi tra i due Paesi. “La vostra presenza testimonia che libertà e democrazia non sono beni negoziabili”, ha affermato Salvini, richiamando i principi fondanti: “Nella costituzione americana i diritti alla vita, alla libertà, alla felicità sono intangibili”.

La celebrazione di quest'anno ha coinciso con il 250esimo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti.

L'eccellenza dei rapporti bilaterali secondo l'ambasciatore Fertitta

L’ambasciatore americano in Italia, Tilman J. Fertitta, presente alla cerimonia, ha definito il rapporto tra Italia e Stati Uniti “ottimo”. Fertitta ha sottolineato l'ampia cooperazione: “Collaboriamo su questioni militari, politiche e commerciali. I rapporti sono tra i migliori che abbia mai visto da quando sono qui”.

L’ambasciatore ha commentato le recenti discussioni tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Fertitta ha minimizzato l'impatto di tali divergenze, precisando che “il fatto che i due leader possano aver avuto qualche disaccordo non ha nulla a che vedere con la grande cooperazione che esiste tra i nostri due Paesi”.

Ha aggiunto che “Trump ha rapporti consolidati con molti leader, e piccoli disaccordi sono normali. Per quanto mi riguarda, tutto procede normalmente e non vedo alcuna ripercussione nella nostra collaborazione, né il minimo intoppo”.

Il significato della tradizionale celebrazione a Villa Taverna

Il ricevimento annuale a Villa Taverna è un appuntamento consolidato per la comunità diplomatica e politica italiana, celebrando il 4 luglio. Quest’anno, l'evento ha acquisito un significato più profondo per il 250esimo anniversario dell’indipendenza americana, rafforzando i legami storici e la collaborazione tra Italia e Stati Uniti in molteplici settori.