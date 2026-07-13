Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha comunicato che il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, non prenderà parte al vertice internazionale sul terrorismo in programma negli Stati Uniti. L'annuncio, rilasciato da Salvini il 13 luglio 2026, è giunto in risposta a una domanda sulla presenza italiana all'incontro di alto livello. Questa dichiarazione ha sollevato interrogativi sulla delegazione italiana in un forum cruciale per la sicurezza globale e le strategie antiterrorismo.

Incertezza sulla Rappresentanza Italiana al Vertice

Confermando l'assenza del sottosegretario all'Interno, Salvini ha dichiarato in modo perentorio: "Molteni non ci sarà". Interrogato sulla possibilità che il governo italiano invii altri rappresentanti al vertice, il vicepremier ha risposto con una frase che denota chiara incertezza: "Non so se il governo manderà altri". Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche dell'assenza di Nicola Molteni, né sono state comunicate decisioni definitive riguardo alla partecipazione di altri membri del governo italiano all'evento. Questa situazione lascia aperta la questione sulla rappresentanza italiana in un contesto internazionale rilevante per le strategie antiterrorismo e la cooperazione.

Il Ruolo del Ministero dell'Interno e la Cooperazione Globale

Il Ministero dell'Interno italiano è l'istituzione primaria responsabile della sicurezza pubblica, della prevenzione e del contrasto al terrorismo sul territorio nazionale. Il sottosegretario all'Interno, figura chiave del dicastero, svolge compiti di supporto al ministro e di rappresentanza in ambito nazionale e internazionale su temi di sicurezza e ordine pubblico. La sua assenza a un vertice internazionale dedicato al terrorismo assume un peso considerevole. La partecipazione dell'Italia a questi vertici internazionali sul terrorismo è un momento fondamentale per il confronto e la definizione di strategie comuni e coordinate, indispensabili per affrontare le minacce alla sicurezza globale.

L'incertezza sulla delegazione italiana, comunicata da Matteo Salvini, potrebbe avere implicazioni sulla capacità del governo italiano di contribuire attivamente alle discussioni sul contrasto al terrorismo globale.