Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si conferma al primo posto in Italia per l'aumento del consenso tra i governatori. I dati emergono dalla nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul gradimento di sindaci e presidenti di Regione, realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Schifani si posiziona ottavo nel gradimento complessivo tra i presidenti di Regione italiani, raggiungendo il 56% dei consensi. Un risultato significativo, considerando che al momento della sua elezione il consenso era pari al 42,1%, registrando così un incremento di 13,9 punti percentuali, il più alto tra i venti governatori italiani.

Nell'edizione precedente del sondaggio, Schifani aveva raggiunto il 56,5% di gradimento.

Il Governance Poll 2026 ha evidenziato come Renato Schifani sia il presidente di Regione che ha registrato il maggiore incremento di consenso rispetto al risultato ottenuto alle elezioni del 2022. Questo dato lo pone con un vantaggio di dieci punti percentuali sul secondo governatore in classifica per crescita del consenso, Alberto Cirio del Piemonte. L'incremento di Schifani rappresenta il miglior risultato in assoluto tra tutti i presidenti di Regione, sottolineando una crescita costante del consenso nei confronti dell'azione di governo portata avanti in Sicilia.

I risultati dei sindaci siciliani

Anche tra i sindaci siciliani emergono dati interessanti.

Federico Basile, sindaco di Messina, si distingue posizionandosi al quinto posto in Italia per gradimento, con il 62% dei consensi e una crescita del 3,6%. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, risale al 67esimo posto con un aumento del consenso del 2,4%, dopo essere stato all’ultimo posto lo scorso anno. Altri risultati mostrano Giuseppe Cassì, sindaco di Ragusa, al 22esimo posto con il 56% di gradimento, ma con una diminuzione del 6,9%. Walter Tesauro, sindaco di Caltanissetta, si trova al 62esimo posto con il 51,5% dei consensi e una perdita dello 0,9%. Francesco Italia, sindaco di Siracusa, è al 67esimo posto con il 50% e una diminuzione del 5,4%. Enrico Trantino, sindaco di Catania, registra un consenso del 46% e si colloca all’89esimo posto, con la perdita più significativa del 20,1%. Infine, Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, si posiziona ultimo per gradimento tra i sindaci italiani, con il 38% dei consensi e una perdita del 4,5%.