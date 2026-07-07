Un blocco ferroviario significativo sta interessando Firenze, con l'interruzione della circolazione dei treni tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. La misura, scattata alle 23 del 5 luglio e prevista fino alle 4 del 10 luglio, è dovuta ai lavori di demolizione e ricostruzione del centenario Ponte al Pino. Sebbene l'intervento divida di fatto l'Italia in due sul fronte ferroviario, i disagi per i viaggiatori sono stati contenuti grazie a un'attenta organizzazione dei servizi.

Per mitigare l'impatto sui passeggeri, sono stati predisposti efficaci servizi di navette sostitutive e bus dedicati.

Questi mezzi garantiscono il trasporto tra le due principali stazioni fiorentine, consentendo ai viaggiatori di proseguire il proprio percorso, seppur con tempi di percorrenza allungati. In particolare, i passeggeri dell'Alta Velocità in arrivo dal Sud vengono indirizzati verso navette scortate dalla polizia municipale, con destinazione Santa Maria Novella. Per gli utenti dei treni regionali e di quelli Italo, sono disponibili bus appositamente allestiti che si collegano alla rete tramviaria cittadina. È importante sottolineare che chi è in possesso di un biglietto ferroviario può utilizzare la tramvia gratuitamente.

Organizzazione e assistenza ai passeggeri

Nella mattinata successiva all'avvio dell'interruzione, la stazione di Campo di Marte ha registrato i maggiori disagi e smarrimento, specialmente tra i pendolari e gli utenti dei treni regionali provenienti dal Valdarno e dalla linea aretina.

Ciononostante, la situazione è stata generalmente scorrevole. Questo è stato possibile grazie alla presenza massiccia di personale delle Ferrovie e della Protezione Civile, che ha fornito assistenza e informazioni puntuali ai passeggeri. Anche a Santa Maria Novella, punto di arrivo per i viaggiatori dal Nord diretti a Campo di Marte, il flusso è stato gestito con ordine: gli utenti dell'Alta Velocità sono stati indirizzati tramite il binario 16 al piazzale Montelungo, dove le navette erano in attesa.

L'intervento comporta modifiche significative agli orari e ai percorsi. Per i treni Roma-Milano, deviati via Tirrenica, si prevedono aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti. Analogamente, numerosi treni Alta Velocità di Italo che collegano relazioni chiave come Torino/Milano/Verona/Venezia - Roma/Napoli/Salerno/Reggio Calabria, Torino - Benevento/Bari, Firenze-Napoli, Roma-Bari, Napoli-Genova e Napoli-Bolzano subiranno cancellazioni, modifiche di orario o fermate, e allungamenti dei tempi di viaggio che possono arrivare anch'essi fino a 180 minuti.

La necessità dell'intervento e le voci istituzionali

La sostituzione del Ponte al Pino, un'infrastruttura di 140 anni, è stata definita una priorità assoluta per la sicurezza dei pendolari. Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha sottolineato l'importanza dell'opera, affermando che si tratta di "un'emergenza nazionale" ma "messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari". Giani ha inoltre invitato chiunque ne abbia la possibilità a optare per lo smart working, prevedendo "giorni di grande difficoltà". Sulla stessa linea, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha descritto questo periodo come "un momento complesso per la città", ma ha evidenziato come esso "porterà ad offrire servizi migliori ai cittadini".

Tutte le informazioni aggiornate relative al servizio ferroviario e alle modifiche alla circolazione sono consultabili sulla pagina ufficiale del Comune di Firenze. L'efficace coordinamento dei servizi sostitutivi e l'assistenza costante ai viaggiatori hanno permesso di contenere l'impatto dei disagi, nonostante la portata e la complessità dell'intervento infrastrutturale in corso.