La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso una chiara critica alle attuali politiche sanitarie, affermando che "la destra ha un disegno e dobbiamo esserne consapevoli, la destra vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone". Questa dichiarazione è stata rilasciata a Firenze, in occasione dell'evento nazionale del Pd intitolato "La nuova sanità territoriale: case della Comunità, medicina generale e architettura della presa in carico", un appuntamento chiave per discutere il futuro del sistema sanitario italiano.

Nel suo intervento, Schlein ha ribadito con forza la difesa del modello di sanità universalistica, un pilastro fondamentale del welfare italiano.

Ha ricordato la figura e il contributo di Tina Anselmi, descrivendola come una "cattolica democratica e partigiana che voleva una sanità che curasse anzitutto chi da solo non ha gli strumenti e i mezzi per curarsi". La segretaria dem ha evidenziato come il rischio di smantellamento della sanità pubblica non passi necessariamente attraverso modifiche legislative, ma si concretizzi piuttosto con la sottrazione progressiva di risorse, una pratica che, a suo dire, sarebbe già in atto.

L'allarme sui rinunciatari alle cure e la visione territoriale del Pd

Schlein ha lanciato un allarme significativo riguardo all'accesso alle cure nel paese. Ha citato dati preoccupanti, rivelando che "in Italia ci sono 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi", un numero che ha registrato un aumento di "un milione e mezzo in un solo anno, sotto il governo di Giorgia Meloni".

Di fronte a questo scenario, la leader del Pd ha riaffermato la convinzione del suo partito: "la sanità del futuro è la sanità del territorio", ponendo l'accento sulla necessità di rafforzare i servizi di prossimità per garantire una maggiore equità e accessibilità.

Il Partito Democratico e la difesa del welfare

Il Partito Democratico, sotto la guida di Elly Schlein, ha posto la difesa dei principi costituzionali e il rafforzamento del sistema di welfare al centro della propria agenda politica. Le priorità del partito includono la tutela di settori strategici come il lavoro, la sanità e la scuola. In linea con questa visione, il Pd si impegna a garantire a tutti i cittadini un accesso equo e universale ai servizi sanitari, opponendosi fermamente a qualsiasi politica che possa comportare una riduzione delle risorse destinate al sistema sanitario pubblico, considerato un bene comune irrinunciabile.

Il dibattito sulla sanità territoriale e sul potenziamento delle strutture di prossimità rappresenta un punto focale nell'azione politica del Partito Democratico. Il partito sottolinea l'importanza cruciale della collaborazione sinergica tra istituzioni, professionisti del settore e comunità locali per assicurare una presa in carico efficace e tempestiva dei bisogni sanitari della popolazione, promuovendo un modello di cura più vicino ai cittadini e capace di rispondere alle sfide contemporanee.