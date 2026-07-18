La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha dichiarato che la priorità principale dell'attuale governo è la modifica della legge elettorale. La sua affermazione, rilasciata il 18 luglio 2026 in Emilia-Romagna durante un incontro stampa, accusa l'esecutivo Meloni di concentrare gli sforzi su una riforma motivata dal timore di perdere le prossime elezioni.

Schlein ha ribadito: "La priorità del governo Meloni è cambiare la legge elettorale perché ha paura di perdere". Ha sottolineato che tale scelta indica le preoccupazioni della maggioranza sui futuri equilibri politici.

La segretaria ha evidenziato l'importanza di una normativa che garantisca rappresentanza e stabilità, avvertendo che le modifiche proposte potrebbero incidere sul funzionamento della democrazia parlamentare.

Il dibattito sulla riforma elettorale

Durante l'incontro, Elly Schlein ha posto l'accento sulle motivazioni che, a suo dire, spingono il governo a intervenire sulla normativa elettorale. Ha sostenuto che il dibattito sulla legge elettorale va affrontato con trasparenza e coinvolgendo tutte le forze politiche, per tutelare la rappresentanza. La leader del PD ha invitato l'esecutivo a concentrarsi sulle priorità del Paese, anziché su riforme che potrebbero alterare il quadro democratico.

La legge elettorale italiana: contesto e impatto

La legge elettorale italiana disciplina l'elezione dei membri del Parlamento. Negli ultimi anni, la riforma elettorale è stata al centro del dibattito politico, con diverse proposte volte a garantire maggiore governabilità e rappresentanza. Il sistema attuale è misto, combinando elementi maggioritari e proporzionali. Ogni cambiamento della legge elettorale richiede ampio consenso parlamentare e può incidere significativamente su composizione delle Camere e equilibri tra le forze politiche.