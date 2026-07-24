La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è oggi in Friuli Venezia Giulia per un tour che ha visto il suo programma ampliato rispetto alle previsioni iniziali. La leader dem è già atterrata all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, da dove ha iniziato il suo percorso attraverso la regione. Questo itinerario, più esteso del previsto, include diverse località significative del territorio friulano.

Tra le tappe principali figurano Gemona e Venzone, entrambe in provincia di Udine. A Gemona, la segretaria del PD ha in programma soste presso i luoghi simbolo del devastante terremoto che colpì la zona, un momento dedicato alla memoria collettiva e alla ricostruzione.

Successivamente, Schlein si recherà a Venzone, altra località fortemente segnata dagli eventi sismici del passato, oggi riconosciuta come esempio di resilienza e rinascita. L'arrivo ad Aquileia, ultima tappa della giornata, è previsto per le ore 19 di questa sera, per un ulteriore appuntamento pubblico.

Il significato delle tappe friulane

Le visite a Gemona e Venzone rivestono un significato particolare e profondo. Queste città sono note per essere state tra i centri più colpiti dal terremoto del Friuli, ma anche per la loro esemplare capacità di rinascita e riedificazione. La visita di Schlein si concentrerà proprio su questi luoghi, simbolo della ricostruzione e della memoria collettiva locale, offrendo un'importante occasione di confronto e dialogo con le comunità residenti e le istituzioni locali.

Il tour nazionale di Schlein e le Feste dell’Unità

La presenza di Elly Schlein in Friuli Venezia Giulia si inserisce nell'ambito di un più ampio tour nazionale che la vede partecipare a numerosi eventi e incontri pubblici nel corso dei mesi estivi. La segretaria del PD è infatti impegnata in una serie di appuntamenti su tutto il territorio italiano, tra cui la partecipazione alle centinaia di Feste dell’Unità, con l'obiettivo primario di incontrare e ringraziare volontari, militanti e federazioni locali. Questi eventi rappresentano occasioni uniche di confronto e dialogo aperto sulle priorità che riguardano la vita delle persone e le prospettive future del Paese. La tappa di Aquileia rientra tra gli eventi previsti per il mese di luglio, durante i quali Schlein svolge interventi pubblici e momenti di discussione con i partecipanti.