La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è intervenuta a Firenze il 6 luglio 2026, in occasione dell’evento nazionale del Pd intitolato 'La nuova sanità territoriale: case della Comunità, medicina generale e architettura della presa in carico'. Nel suo discorso, Schlein ha lanciato un’accusa diretta, affermando che “la destra ha un disegno e dobbiamo esserne consapevoli, la destra vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone”. Ha poi ribadito l’impegno del suo partito nella difesa della sanità universalistica, richiamando l’esempio di figure come Tina Anselmi, che concepirono un sistema sanitario capace di curare anche chi non possiede i mezzi per farlo autonomamente.

Schlein ha proseguito la sua critica, sostenendo che “per smantellare la sanità pubblica non serve cambiare le leggi, basta togliere le risorse come stanno facendo”. Ha evidenziato una situazione allarmante in Italia, dove sei milioni di cittadini rinunciano alle cure, un dato che ha registrato un aumento di un milione e mezzo in un solo anno, sotto il governo di Giorgia Meloni. La segretaria dem ha quindi riaffermato la visione del Pd, per cui la sanità del futuro è la sanità del territorio.

Le critiche alla gestione governativa della sanità

Nel corso del medesimo evento, Elly Schlein ha delineato gli obiettivi del Partito Democratico in caso di vittoria alle prossime elezioni, indicando come priorità quella di portare la spesa sanitaria alla media europea.

Ha aspramente criticato l’attuale governo per aver allontanato l’Italia da questo traguardo, riducendo la spesa sanitaria in rapporto al Prodotto Interno Lordo. Schlein ha sottolineato l’incoerenza tra gli annunci governativi e la realtà vissuta dai cittadini, affermando che “gli italiani che hanno una lista d’attesa di un anno e mezzo per fare una gastroscopia o una mammografia non si fanno prendere in giro da questi annunci”. Ha inoltre definito la riforma relativa alle Case della comunità come una misura “calata dall’alto”, arrivata in ritardo e successivamente ritirata, evidenziando un “grande pasticcio” nella gestione della sanità territoriale.

Il modello delle Case della Comunità e la sanità territoriale

Schlein ha illustrato il potenziale delle Case della comunità, citando esempi virtuosi in regioni come la Toscana e l’Emilia-Romagna, dove sono stati siglati accordi integrativi per favorire una collaborazione sinergica tra personale sanitario, sociale e medici di base. Ha enfatizzato l’importanza della sanità territoriale come strumento per avvicinare le risposte di cura ai bisogni effettivi delle persone, specialmente in aree interne e comuni montani, dove la distanza dai servizi sanitari può trasformare il “diritto alla salute come un diritto a metà”. Le Case della comunità, secondo Schlein, devono diventare luoghi di lavoro integrato, capaci di unire le competenze di diverse professionalità, inclusi i saperi del terzo settore, per evitare accessi impropri e non necessari ai pronti soccorsi ospedalieri già congestionati.

La segretaria del Pd ha riconosciuto il ruolo del Pnrr nella costruzione di numerose Case della comunità, ma ha concluso evidenziando che i “muri da soli non curano le persone”. Ha quindi ribadito l’urgente necessità di un piano straordinario di assunzioni di medici e infermieri e di un nuovo modello organizzativo per far funzionare efficacemente queste strutture, che rappresentano un “modello straordinario e innovativo” per il futuro della sanità italiana, in un paese tra i più anziani al mondo, dove i bisogni del welfare sono in continua evoluzione.