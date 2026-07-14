La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso una ferma e inequivocabile condanna nei confronti della proposta di riforma della legge elettorale avanzata dalla maggioranza. Durante la sua relazione all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del Pd, un momento di rilevante importanza per la definizione delle strategie politiche interne del partito, Schlein ha dichiarato con toni decisi che la legge è "irricevibile, nel metodo e nel merito". Ha poi rincarato la dose, affermando che la maggioranza "se l'è costruita su misura per paura di perdere le elezioni, facendo forzature costanti in parlamento".

Questa affermazione sottolinea una profonda critica non solo al contenuto della riforma, ma anche alle modalità con cui essa è stata concepita e portata avanti, percepite come un atto di forza e opportunismo politico.

Le severe critiche alla riforma elettorale e le priorità del Paese

La leader dem ha tracciato un collegamento diretto e significativo tra l'attuale proposta di riforma e la recente sconfitta subita dalla maggioranza in occasione del referendum costituzionale. Schlein ha interpretato la mossa come "un chiaro tentativo di realizzare il premierato con la legge elettorale", evidenziando una strategia che mira a modificare l'assetto istituzionale del Paese attraverso uno strumento legislativo di tale portata.

La segretaria ha inoltre espresso profonda incredulità e sconcerto, definendo "incredibile che questa sia la sola priorità di questa destra" in un contesto nazionale caratterizzato da gravi e pressanti problematiche socio-economiche. Ha citato esplicitamente "un paese con la crescita a zero, i salari tra i più bassi e le bollette più care d’Europa", sottolineando con forza la percezione di una netta disconnessione tra le urgenze del governo e le reali esigenze e difficoltà quotidiane dei cittadini italiani.

La strategia di opposizione del Partito Democratico in Parlamento

In risposta a questa proposta di legge elettorale, giudicata inaccettabile, la segretaria del Partito Democratico ha annunciato una strategia di opposizione compatta e intransigente, che vedrà il Pd schierato al fianco delle altre forze di minoranza.

Schlein ha preannunciato che il suo partito continuerà a "fare muro" contro la riforma, ribadendo la ferma volontà di contrastarla con ogni mezzo parlamentare. Ha delineato chiaramente l'approccio che i dem adotteranno in aula: "Con questa destra non voteremo nulla", ha affermato categoricamente, specificando che il Pd voterà invece "tutti gli emendamenti soppressivi e quelli comuni presentati con i nostri alleati".

La linea politica del Partito Democratico si estende anche al supporto attivo degli emendamenti proposti dagli alleati, in particolare quelli che mirano a superare le attuali "liste bloccate". Questi emendamenti, ha spiegato Schlein, prevedono l'introduzione di "collegi uninominali o preferenze", meccanismi volti a garantire una maggiore rappresentatività e una più ampia partecipazione democratica degli elettori.

Tale posizione si pone in netto contrasto con la logica delle liste chiuse che, a detta delle opposizioni, limitano significativamente la scelta e l'espressione della volontà popolare, riducendo la sovranità del cittadino nel processo elettorale.