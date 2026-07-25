Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha espresso un commento deciso in merito alle tensioni e agli scontri avvenuti durante la recente marcia No Tav in Val di Susa. Salvini ha attribuito tali episodi a una «certa sinistra che alimenta odio contro le forze dell'ordine e chi lavora per il bene del Paese», sottolineando come questi siano i «frutti avvelenati e violenti» di tale atteggiamento. Le sue dichiarazioni giungono a seguito delle manifestazioni organizzate dal movimento No Tav, caratterizzate da momenti di forte attrito.

Il ministro ha ribadito con fermezza che «le forze dell'ordine meritano rispetto e sostegno da parte di tutti, senza ambiguità», esprimendo piena solidarietà agli agenti coinvolti negli incidenti. Ha inoltre riaffermato la posizione del governo a favore della realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, tra cui la strategica linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, fulcro delle proteste del movimento.

Dettagli sugli scontri e reazioni politiche

La marcia No Tav è stata segnata da momenti di forte tensione tra i manifestanti e le forze dell'ordine. Durante gli eventi, alcuni partecipanti alla protesta hanno lanciato oggetti contro gli agenti, i quali hanno risposto con cariche di alleggerimento per contenere la situazione.

Sebbene non siano stati segnalati feriti gravi, la dinamica degli scontri ha reso necessario l'intervento di ulteriori unità di polizia per ristabilire l'ordine pubblico e garantire la sicurezza.

In relazione a questi episodi di violenza, il deputato di Forza Italia e segretario di Presidenza della Camera, Francesco Battistoni, ha definito «sconcertante l'uso sistematico della violenza da parte degli attivisti No Tav», evidenziando come l'aggressione alle forze dell'ordine sia diventata una «condotta abituale». Battistoni ha espresso il suo totale sostegno al personale in divisa, impegnato a fronteggiare quelli che ha descritto come «veri e propri assalti da guerriglia». Ha inoltre rimarcato che «ogni attacco ai tutori dell'ordine è un attacco che, di fatto, viene mosso contro le istituzioni», invocando una vicinanza «totale e condivisa, al di là delle appartenenze politiche».

Il progetto della linea Torino-Lione

La linea ferroviaria Torino-Lione rappresenta una delle infrastrutture europee di maggiore rilevanza attualmente in fase di realizzazione. Il progetto è concepito come un collegamento strategico fondamentale tra Italia e Francia, mirato a potenziare significativamente i flussi commerciali e passeggeri tra i due Paesi. L'opera prevede la costruzione di una nuova tratta ferroviaria ad alta velocità, essenziale per modernizzare e velocizzare i trasporti transalpini.

La realizzazione di questa infrastruttura è sostenuta da importanti finanziamenti europei e vede il coinvolgimento attivo di numerosi enti e istituzioni, tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano.

La linea Torino-Lione è da anni al centro di un acceso dibattito pubblico, che vede contrapporsi i sostenitori dell'opera, che ne evidenziano i benefici economici e strategici, e i movimenti contrari, come il No Tav, che contestano principalmente l'impatto ambientale e gli elevati costi del progetto.