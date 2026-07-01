L'aula del Senato ha espresso il suo ok definitivo al Piano Casa, confermando la fiducia posta dal governo sul provvedimento. La votazione, cruciale per l'iter legislativo, ha registrato un'ampia maggioranza a favore, con 106 senatori che hanno votato "sì". I voti contrari sono stati 62, mentre due senatori si sono astenuti. Con questa approvazione, il decreto, che aveva già ottenuto il via libera dalla Camera dei Deputati, si appresta ora a diventare legge a tutti gli effetti.

Un ruolo significativo nel processo di approvazione è stato giocato dalla partecipazione al voto di figure politiche di rilievo.

Tra queste, il senatore e leader della Lega, Matteo Salvini, e la premier Meloni, entrambi noti per aver fortemente voluto e sostenuto l'iniziativa fin dalle sue fasi iniziali, evidenziando l'importanza attribuita al provvedimento da parte dell'esecutivo.

Il voto di fiducia e l'approvazione del Senato

L'approvazione del Piano Casa da parte del Senato, avvenuta tramite un voto di fiducia, rappresenta un momento determinante per la sua conversione in legge. La decisione dell'aula, con 106 voti favorevoli, 62 contrari e due astensioni, ribadisce il consenso parlamentare attorno al decreto-legge. Questo passaggio segue l'approvazione già ottenuta a Montecitorio, confermando la volontà di procedere rapidamente verso l'attuazione delle nuove disposizioni in materia abitativa.

Contesto normativo e ambiziosi obiettivi del Piano Casa

Il Piano Casa è formalmente inquadrato nel decreto-legge n. 66 del 7 maggio 2026. Questo importante provvedimento legislativo introduce una serie di disposizioni urgenti con l'obiettivo primario di incrementare l'offerta abitativa su scala nazionale. Le azioni previste si concentrano su un programma esteso di riqualificazione del patrimonio pubblico di edilizia residenziale e sulla promozione di nuovi interventi di edilizia integrata, mirando a modernizzare e ampliare le disponibilità abitative esistenti.

Le ambizioni del piano sono delineate da obiettivi quantitativi significativi: si prevede di rendere disponibili circa 100mila nuovi alloggi nell'arco dei prossimi dieci anni.

A supporto di questa visione, è stato stanziato un impegno finanziario complessivo che supera i 10 miliardi di euro, sottolineando la portata dell'investimento. Il decreto include, inoltre, specifiche misure per il recupero e la valorizzazione di circa 60mila alloggi popolari. Questo recupero sarà facilitato da importanti semplificazioni burocratiche e dalla nomina di un commissario straordinario, una figura strategica incaricata di sovrintendere e accelerare l'implementazione degli interventi.