I dati dell’ultima Supermedia YouTrend per Sky TG24 del 13 luglio 2026 tracciano un quadro politico in sensibile movimento rispetto alle rilevazioni del 25 giugno. Il dato più rilevante sta nell’equilibrio tra le coalizioni: il Campo largo sale ampliando il distacco nei confronti del Centrodestra. Cresce ancora Futuro Nazionale che rosicchia decimali alle Lega. Bene il Movimento 5 Stelle e PD.

Partito di Meloni in calo, bene M5s

Nella classifica dei primi partiti, Fratelli d'Italia si conferma prima forza politica con il 27,7%. Il partito della premier Giorgia Meloni registra un leggero calo dello 0,1%.

Alle sue spalle crescono i principali partiti dell'opposizione: il Partito Democratico guidato da Elly Schlein guadagna un decimo di punto e si porta al 21,5%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte sale al 13,0% con un incremento dello 0,2%.

Flette invece Forza Italia, che scende al 7,8% evidenziando una perdita dello 0,2%. Tra gli altri partiti poi si registra il sorpasso di Futuro Nazionale ai danni della Lega di Matteo Salvini. Il movimento dell'ex generale è al 6,2% e supera infatti il partito del Carroccio, che scende al 5,8% registrando un calo dello 0,4%. Appena sopra FN si posiziona Alleanza Verdi-Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che si attesta al 6,5% a fronte di un lieve calo dello 0,1%.

Coalizioni a confronto

In questo sondaggio i partiti dell'area centrista e tra le forze minori, Azione di Carlo Calenda arretra al 3,0% perdendo lo 0,2%, Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi rimane stabile al 2,3%, mentre +Europa registra l'1,3% con una flessione dello 0,1%. Stesso calo di un decimo di punto anche per Noi Moderati.

Il dato più rilevante nell’equilibrio tra le coalizioni vede il Campo largo salire al 44,7% grazie a un incremento dello 0,2%, ampliando il distacco nei confronti del Centrodestra che arretra al 42,3%, lasciando sul campo lo 0,9%. In questo contesto si inserisce la crescita del partito di Vannaci, che tocca il 6,2% grazie a un balzo di 0,9 punti percentuali. Il movimento dell'ex generale risulta in qualche modo importante per le forze di centrodestra, in caso di alleanza che al momento non sembrano ancora vicine.