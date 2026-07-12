L'ultima sondaggio dell'Istituto Ixè del 12 luglio 2026, evidenzia importanti mutamenti nel panorama elettorale italiano in vista delle prossime elezioni politiche. Se da un lato Fratelli d'Italia si conferma prima forza del Paese seppur in perdita, dall'altro si registra la netta avanzata di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci, il cui apporto risulta ormai determinante per gli equilibri tra le coalizioni.

Stabile M5s, Vannacci distanzia la Lega

Il confronto con i dati dello scorso aprile mostra una flessione per le due principali forze politiche nazionali e un significativo riposizionamento nell'area della maggioranza.

Fratelli d'Italia mantiene la vetta ma scende al 27,5%, accusando un calo dello 0,9% negli ultimi tre mesi. Il Partito Democratico arretra al 21,4% (rispetto al 23,4% di aprile), mentre il Movimento 5 Stelle rimane pressoché stabile assestandosi al 12,8%.

Futuro Nazionale è protagonista del balzo più marcato della rilevazione: il partito di Roberto Vannacci raddoppia i consensi passando dal 3,4% al 7,1% (+3,7% in un trimestre). La Lega registra una contrazione dello 0,9% e scende al 5,1%, venendo così staccata da Futuro Nazionale. Forza Italia retrocede al 7,7% (dall'8,3% di aprile), mentre Alleanza Verdi e Sinistra sale al 7,1% (+0,2%), affiancando la formazione di Vannacci. Completano il quadro Azione (stabile al 3,1%), Italia Viva-Casa Riformista (2,2%), +Europa (1,1%) e Noi Moderati (1,1%).

Il cofronto tra le coalizioni

I dati aggregati del sondaggio mostrano un indebolimento strutturale dei due blocchi tradizionali, con la figura di Roberto Vannacci a fare da ago della bilancia. Il Centrodestra senza Futuro Nazionale, con la coalizione formata da FdI, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, in tutto raccoglie il 41,4% dei consensi (in calo di 2,3 punti).

Il Campo Largo, l'alleanza tra PD, M5S, AVS e le forze centriste si attesta al 44,7% complessivo (pur perdendo il 2,7% rispetto ad aprile), staccando il centrodestra di oltre tre punti. Interessante poi il dato che riguarda il Centrodestra con Futuro Nazionale: con l'eventuale ingresso del movimento di Vannacci nella coalizione di maggioranza, il totale del centrodestra salirebbe al 48,5%, garantendo un margine superiore ai tre punti e mezzo sul campo largo.